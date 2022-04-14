成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭　電腦藏毒品光譜圖

▲國立成功大學化學博士張恩銘。（圖／記者劉昌松翻攝）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

國立成功大學化學博士張恩銘因負債被販毒集團吸收，以每次3000到1萬元為代價，用學校研究室的尖端設備分析毒品原料光譜，並幫忙檢驗、調配毒品比例，宛如美國電視影集《絕命毒師》。對此，台北地檢署14日起訴張恩銘，並通緝毒梟蕭光哲。

44歲的張恩銘在大陸進行清潔劑事業時出現狀況，被求償40萬元而負債，消息經酒店幹部得知後，被有黑幫背景的毒梟蕭光哲得知。蕭光哲立刻跟張見面，並提議以每次3000元至1萬元為代價，合作檢驗毒品原料純度，就可幫忙找人借款還債。

張恩銘立刻答應，並將蕭光哲等人帶來的三級毒品「喵喵」先驅原料帶進成大研究室，使用高端的「超導核磁共振儀」設備，檢驗原料或毒品成分，還指導販毒集團製造的比例，以此精進毒品的純度，最後將研發成果送到全台各地的製毒工廠。

▲▼北檢2021年初在宜蘭破獲製毒工廠，循線追查到張恩銘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



檢方查獲情資，曾到台南成功大學會勘，當時有研究生抱怨，張恩銘帶來的液體會發出惡臭，但張都狡辯是公司研發中的產品需要檢驗，未多做說明。張恩銘到案後否認犯行，辯稱在實驗室檢測的都是是化妝水，並非毒品，但檢方卻在張的住處搜索到毒品、原料粉末，以及電腦中有3張化學成分光譜圖。

有成大研究生指證，張男當初委託他檢驗，必須使用實驗室內的「超導核磁共振儀」分析，但張未透露化驗物品的化學公式，因此學生無法從光譜中分辨出是毒品。

檢方認為，張恩銘為了蠅頭微利，使用本身的化學知識與販毒集團合作，嚴重危害社會又沒有悔過之心，犯後不斷狡辯，因此依《毒品危害防制條例》製造三級毒品等罪起訴，並請求法院從重量刑。

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