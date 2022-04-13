本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」確診翻倍　5QA看懂魔王株

▲Omicron襲台，本土病例今首突破700例。（圖／資料照）

記者楊晏琳／整理報導

Omicron襲台已逾4個月，其恐怖傳染力，使近期本土確診數一路狂飆，短短幾天就從300攀升至700多例，超越去年三級警戒時的個案數，指揮中心指揮官陳時中更坦言，未來確診數字可能破萬。為讓大家更加了解此魔王株，《ETtoday新聞雲》也整理5大QA，供民眾參考。

Q1：Omicron的特性？

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A1：台大公衛學者指出，Omicron有「病毒來得快去得快」、「確診後10天不具傳染力」、「輕症半數喉嚨痛」等特性。陳時中說明，與過去病毒相比，Omicron除了輕症化外，傳播速度也增快許多。過去病毒的潛伏期平均為7天、最多14天，但Omicron潛伏期縮短至3天，甚至1天半就開始有傳播力、大幅加速傳播鏈。

針對Omicron疫情，台大醫院院長吳明賢也曾表示，有報告估算R0值等於10，也就是1人可傳給10人。

台大公衛學者任小萱更指出，英國調查發現，53%的Omicron染疫者喉嚨痛，比Delta僅34%喉嚨痛高了近兩倍；羅一鈞則說，過去變異株症狀多是嗅味覺異常，但Omicron就較少出現此症狀，約佔1%左右。

▲Omicron潛伏期短、傳播速度快。（圖／路透）

Q2：感染Omicron的症狀有哪些？

A2：指揮中心2月曾公布本土確診Omicron症狀，發現喉嚨症狀佔52%、咳嗽症狀佔51%、流鼻水/鼻塞27%、發燒27%、頭痛10%、肌肉痠痛5%、嘔吐2%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.0%、腹瀉1.0%。

Q3：Omicron目前已知的亞變種有哪些？

A3：世界衛生組織指出，目前全球疫情中的主導株是BA.1及BA.2，後者在亞洲更為普遍。此外還有BA.3、BA.4和BA.5的確診個案，另外還有XE和XL變異株個案。

羅一鈞說明，目前BA.4和BA.5在歐洲比較多，但兩個病毒都還是屬於Omicron，預期特性不會差太多。

XE部分，台灣3月中旬便有一名捷克入境本國籍女性，採檢確診XE，有BA.1和BA.2的突變特徵，但個案沒有進入社區，在加強版集中檢疫所分流收治；而韓國XL也是BA.1和BA.2的突變特徵，但目前國內只有XE。

Q4：打疫苗能有效對抗Omicron嗎？

A4：陳時中指出，接種疫苗的意義是在降低重症及死亡率。根據指揮中心最新資料顯示，國內第一劑疫苗涵蓋率83.9%、第二劑79.04%、基礎加強劑0.83%、追加劑53.19%；自今年1/1至4/12止，本土病例共計4932例，其中有99.64%的確診者皆為輕症。

公衛專家陳秀熙也指出，施打疫苗確實能降低重症及死亡比例。以國外資料推估，未施打疫苗者，發生重症及死亡的風險約12.3%；完整施打兩劑疫苗的重症風險為3.1%；打完第三劑疫苗之後，重症風險便降至0.6%。

不僅如此，疫苗也能緩解症狀持續的時間。倫敦國王學院研究顯示，接種3劑新冠疫苗者感染Omicron變異株後，症狀持續時間平均為4.4天；接種2劑疫苗者平均症狀期則為8.3天。外媒報導指出，普通感冒症狀大約會持續7到10天，意即已施打追加劑疫苗的Omicron患者症狀持續時間僅為感冒的一半。

Q5：高峰期落在什麼時候？

A5：陳時中「COVID-19每十萬人口發生率比較表」推測，台灣高峰可能落在1個月至2個月之間。

陳時中說明，台灣目前的發生率是每10萬人有1.1人確診，曲線幾乎持平。韓國從1月9日開始爆發，在3月30日左右到達高點；紐西蘭則從2月中走到3月中；香港速度較快，2月初期開始，3月初到達高點。

陳時中解釋，是根據國外經驗才推算1至2個月。不過他也強調，其實很難有精確的答案，只能提供參考，未來1、2個月是需多加注意的時間。