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社會 社會焦點 保障人權

2度性侵女知己！噁男挨告扯辯：妳濕了不算性騷　遭法官打臉

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲高雄男子二度性侵女知己，還辯稱，「妳濕了不算性騷」，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一對男女認識10多年，關係相當密切，幾乎視彼此為知己，但近日女子指控對方二度性侵，沒想到男子竟還大言不慚表示，「妳濕了，不會被認為是性騷」，讓女子大為崩潰，憤而對男子提告求償。法官審理後，依法判男子需賠償女子50萬元。全案仍可上訴。

根據判決，女子與男子認識10多年，雙方感情深厚，視彼此為知己，後來因女子屢次遭到男友劈腿背叛，男子則經常陪伴旁給予安慰，並關心開導，2人也進而有過短暫交往，但最終仍分手收場，回歸朋友關係。

然而，男子2018年10月25日到女子住處找她，卻趁機威脅性侵女子得逞，「如果不從，則以後都不要見面了，你也知道後果」，女子因憂懼男子長期一貫的威脅話語，因而服從，但她事後也為此一度想不開。

直到2019年1月中，男子邀約女子到家中商談，並希望釐清2人之間的感情糾葛，但他去又試圖對女子性侵，還說，「都變硬了、想要吃掉妳」，後因女子不斷反抗，男子才因此罷手。女子事後傳訊質問男子此事，沒想到，男子竟回覆，「「欺負妳」、「就這件事來看，是性騷擾。另外，就妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」，讓女子大為崩潰，憤而對男子提告求償。

對此，男子矢口否認犯行，並辯稱，2人和平分手後仍藕斷絲連，且若他真的有對女子有任何強制行為，一定會驚擾到附近鄰居，他根本無從對女子有任何強制的行為。

不過，法官審理時勘驗2人對話紀錄，男子曾說，「妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」等噢，法官認為，對於受侵害婦女的「非自願性生理反應」，不應予以歧視，因此認定男子主張顯均不足採，最終判他需賠償女子50萬元。全案仍可上訴。

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