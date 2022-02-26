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已婚「甜心主播」爆不倫！車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

呂佳宜被提告侵害配偶權遭法院判賠10萬元，她表示將會上訴。

▲呂佳宜被提告侵害配偶權遭法院判賠10萬元，她表示將會上訴。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

甜心主播呂佳宜2020年離開主播台，轉換跑道挑戰電商直播節目，她2014年嫁給傳產業的圈外男友，婚後生下一個寶貝女兒，沒想到今日傳出，她被前電視台攝影師男同事陳耀隆原配提告侵害配偶權，遭法院判決要給付原告10萬元。

呂佳宜，畢業後進入體育台後陸續擔任記者和主播，對於國內外體育圈相當熟悉，儘管已經當媽，身材依然保養得宜，不料傳出她被前同事老婆提告，根據台灣新北地方法院民事判決書指出，原配利用行車記錄器的錄音檔當作證據，認為呂佳宜和老公有私下親密交往關係，憤而向法院提告侵害配偶權，並求償200萬元。

判決書上寫道，呂佳宜指稱被錄音當天，是陳耀隆突然告白、情緒失控並肢體拉扯，威脅不工作及人身安全等考量下，才會有安撫他的話語，而陳耀隆也曾到庭作證表示，「上車前我跟被告表白，說我喜歡她、希望她接受我，但報告拒絕我，我就抓著被告叫她發誓說喜歡我，但被告拒絕、在哭，我就把被告拉上車。」但法院仍以錄音檔判定原配得請求10萬元之損害。

對於法院判決，呂佳宜受訪回應表示，這件事情已經困擾一年多了，老公也曾多次找原告談，希望雙方能出來把事情說清楚，沒想到對方卻回應沒有100萬不談，並且揚言要找媒體爆料，「錄音的當下，我在該攝影車上，但他情緒非常激動，而且有肢體動作，我只能先迎合他的要求，來保護我的人身安全。對方另外也提了一個很奇怪的單方面通話內容，無法直接證明通話對象是誰，很遺憾本次一審法官卻採用了這樣的錄音內容，更甚者本次判決內容判10萬元，判決書標題卻寫15萬，這樣的審判品質，也實在令人遺憾。這段期間很感謝我老公的相信與陪伴，每一庭都出席，也很支持我提出上訴，爭取自己的權益。」


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