獨角戲作品大爆發！「第20屆台新藝術獎」公布17組入圍名單

▲第20屆「台新藝術獎」表演藝術類入圍作品之一，身體氣象館、窮劇場《母親．李爾王》。（圖／許斌攝影／身體氣象館提供）

記者林育綾／台北報導

第20屆「台新藝術獎」入圍名單揭曉，被提名並同意參選總件數為110件，其中表演藝術因疫情的停演衝擊，提名數與入圍數也相對低於過往，但「獨角戲」作品相當受青睞。此次入圍的視覺藝術共10組，表演藝術7組，17組作品將於5月底角逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項。

台新藝術獎由台新金控支持，持續20年不間斷的為大眾推舉具深刻創見、形式卓著的展演作品，彰顯時代精神與當代思維的指標，也成為台灣多元文化的折射與印記，每季的提名發布、年度評選也是藝文界關注的大事。

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第20屆台新藝術獎9位提名觀察人包括：王柏偉、王寶祥、王聖閎、汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、黃大旺、蔡佩桂、龔卓軍，經過獨立提名，再經複選會議合議選出入圍作品。此屆被提名並同意參選總件數為110件，其中表演藝術因疫情的停演衝擊，提名數與入圍數也相對低於過往。

110件提名中包含視覺藝術67組，表演藝術43組；入圍則視覺藝術10組，表演藝術7組。入圍的17組展演將於5月底競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品 ：洪政任、楊順發、吳孟真、林小溪《土步．土語｜洪政任研究展》。（圖／洪政任（《臺灣異托邦》系列，〈破碎的彩虹〉2019）（圖／主辦提供）

10組視覺入圍作品風格迥異，巧妙地運用各類媒材，靈活設置展陳空間及場域調度，關注議題多元，包含楊登琪的《父親的錄影帶_碧兒不談》探討親族中對酷兒議題的迴避與和解、黃亦晨的《最後身影之後》直面親密關係暴力創傷與救贖、黃立慧的《月桃B面》透過母親的角色提煉出面對轉型正義的感性層次、廖烜榛與黃奕捷的《複本》以淨白的空間與殘響，冷靜召喚抗爭運動的身體記憶、致穎的《總是春光乍現》突顯當代影像機器與圖像技術的政治/權力/種族問題。

這屆也看到多起歷經長時間考察與田調，探索地方場域與大環境轉化的互動關係之作，康雅筑的「棉花研究計畫」以棉紡/織品為題，深度探討消費文化如何影響傳統產業與自然環境；林介文的《裹山》以不可為而為之的行動，以編織裹敷山林、戰爭與迫遷的傷逝。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品：林介文《裹山》（圖／林彥劭攝影）



《土步．土語：洪政任研究展》透過對台灣攝影「野生派」代表人物的作品研究，以其異質圖像突顯台灣社會與環境災害史；莊偉慈在臺灣當代文化實驗場的《勒法利計畫》細膩勾勒空間特殊肌理，並重探空間與城市關係。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品：莊偉慈《勒法利計畫》，邱承宏〈花架05〉（圖／片子國際有限公司呂國瑋攝影）（圖／主辦提供）

此外，隨著影像科技的發展，藝術家運用電玩及影音媒材於創作，手法及呈現方式耳目一新，如李奕凡的《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》以「遊戲引擎」與實時影像，開發電腦圖形的美學特質與奇異時空。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品：李亦凡《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》。（圖／國立台灣美術館提供）



而在7件表演藝術作品當中，以戲劇類作品比例最高，其中多位資深編導新創作品再次入圍，包含賴聲川導演以經典作品《暗戀桃花源》35年後補述戀人擦身的空白，演繹時代洪流下的缺憾，架構出重省冷戰敘事視野之作《江／雲・之／間》。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品：表演工作坊《江／雲・之／間》（圖／王奕盛攝影／表演工作坊提供）（圖／主辦提供）

另外，王心心突破傳統南管戲曲，一人吟唱出劇力萬鈞的《長恨歌》；王墨林導演分別與鄭尹真、楊奇殷以「獨角戲」反身翻掘莎翁劇作，《母親．李爾王》及《王子．哈姆雷特》以演員身體與當代的生命政治辯證雙雙入圍。

同樣由崔台鎬獨角演出的《感傷旅行》，導演黎煥雄透過高度文學語境與牯嶺街小劇場空間的縱深延展，作者精神信念與台灣左翼歷史脈絡層疊交織，以此向文學作家陳映真致敬；魏雋展導演首次與編劇胡錦筵合作，作品《國姓爺之夢》將時間拉回大航海時代的台灣，多語交雜多權爭奪，折射出台灣多重殖民/移民的繁複歷史。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品：人力飛行劇團《感傷旅行》。（圖／許斌攝影／人力飛行劇團提供）

而今年唯一舞蹈作品《共狂》，編舞家李貞葳與美國音樂家Dutch E首次合作，舞蹈結合現場鼓樂演出，以穿透性的聲響解放/鬆綁疫情下的身體與精神狀態。

▲第20屆台新藝術獎入圍作品：李貞葳《共狂》（圖／Terry Lin攝影／2021桃園鐵玫瑰藝術節）



17組入圍作品將於5月下旬進行決選，預定5月28日頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項。除了頒發獎項之外，基金會也將於4至5月間規劃藝術獎系列推廣活動，包括影音及媒體系列專訪、台新金控一樓大廳裝置展、「我心目中得主」網路票選活動等。

第20屆台新藝術獎入圍名單（依視覺、表演入圍作品筆劃序排列）

【視覺藝術】



《土步．土語｜洪政任研究展》洪政任、楊順發、吳孟真、林小溪

《父親的錄影帶_碧兒不談》楊登棋

《月桃B面》黃立慧（2021綠島人權藝術季）

《不好意思…請問一下這個怎麼打開》李亦凡（2021亞洲藝術雙年展）

《勒法利計畫》莊偉慈策展

《最後身影之後》黃亦晨

「棉花研究計畫」：《三分之一之外-棉花研究計畫第四章》、《軸梭延承出的---棉花研究計畫番外篇》、《對蹠點：康雅筑個展》康雅筑

《裹山》林介文策展（2020-2021 Pulima藝術節）

《複本》廖烜榛、黃奕捷

《總是春光乍現》致穎

【表演藝術】



《王心心吟唱─長恨歌》心心南管樂坊

《王子．哈姆雷特》身體氣象館、人力飛行劇團

《母親．李爾王》身體氣象館、窮劇場

《江／雲・之／間》賴聲川 / 表演工作坊

《共狂》李貞葳（2021桃園鐵玫瑰藝術節）

土地計畫貳部曲《國姓爺之夢》／三缺一劇團

《感傷旅行（kanshooryokoo）》人力飛行劇團

視覺類媒材運用多元，議題關注社會各面相