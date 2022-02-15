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【廣編】寶可夢集換式卡牌遊戲25週年紀念系列活動最終場！新商品初階牌組100 亮相

▲▼寶可夢,集換式卡牌遊戲,初階牌組100,林柏宏,新手訓練。（圖／Pokémon UNITE提供）

▲寶可夢集換式卡牌遊戲「初階牌組100」終於亮相了！

圖、文／Pokémon UNITE提供

配合在台各地的寶可夢集換式卡牌遊戲25週年紀念活動於2021年11月開始，2022年2月12日至13日於台北文創會所舉辦最後一場系列活動，現場除了卡牌對戰活動、周邊商品販賣等活動。同時，株式會社寶可夢於2月13日(日)舉辦了寶可夢集換式卡牌遊戲「初階牌組100」新商品暨廣告記者會，會中除公布「初階牌組100」最新發售資訊及邀請寶可夢集換式卡牌代言人林柏宏至現場暢談寶可夢廣告拍攝心得，並同步開放「初階牌組100」先行體驗區。諸多精彩活動讓喜愛寶可夢的玩家們能夠投入在寶可夢卡牌遊戲的世界中。

「初階牌組100」將於2月18日(五)正式發售，「初階牌組100」推出共100種的固定內容套牌，其中收入了17張包含支援者卡或是物品卡等共通卡片。此外套牌裡面也有附上傷害指示物，由於是已構築的牌組，是一款打開就可以進行遊玩的商品,可立即享受寶可夢卡牌遊戲的對戰樂趣。在商品包裝上，也附上了編號001-100號，消費者於購入拆封後可知道自己購買到編號多少的套牌。值得一提的是，「初階牌組100」， 收錄眾多的寶可夢卡牌V和寶可夢VMAX卡片，甚至有專屬收錄的新寶可夢卡，是連擴充包都沒有的新卡牌，每個套牌內至少會有2張的寶可夢V卡片，適合新手訓練家快速進入寶可夢卡牌的世界。

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