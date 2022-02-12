律師友才遭詐騙　于美人秒遇同招手法！萬人湧入驚釣一片受害者

▲于美人發文分享詐騙手法。（圖／翻攝自Facebook／于美人）



記者崔子柔／綜合報導

詐騙手法隨著民眾生活方式改變，知名主持人于美人昨（11）日表示，她一名律師朋友受騙，後續處理相當麻煩，而她知道消息當晚，也遇到同樣的詐騙方式找上門。

「緊急通知，以免受騙！」于美人昨晚在臉書發文表示，她的律師朋友分享該詐騙手法，首先會收到要寄包裹給你的簡訊，上面提及因資料不齊全無法寄送，要求你進入一個網址填資料。

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▲詐騙簡訊內容。（圖／翻攝自Facebook／于美人）



點進網址後會有中華郵政、DHL等頁面，讓人不會起疑心，「我朋友收到要付款12美元，刷卡之後跳出來16萬俄羅斯幣（約台幣6萬元）」。

▲于美人發文。（圖／翻攝自Facebook／于美人）



于美人指出，察覺被詐騙的後續處理很麻煩，要先通知銀行這筆交易有爭議，接著報警，再拿報警的證明和銀行申訴，銀行仍會將款項扣除，等到確定詐騙後，下個月才會將錢退還，不過也有專家稱款項不會止付，「發卡銀行沒辦法止付已經成功的交易，至多只能幫忙做爭議帳款」。

「好險下午有聽到這個消息。我！我！我！剛剛也收到這個簡訊了」，于美人提醒民眾當心遇到類似情況，文章擁入超過1.2萬人按讚、5千多次分享，也有不少人留言稱自己也收過相同簡訊，「我也收到了好可怕，感謝美人姐提醒」、「前天我也收到一樣的簡訊，他和我說我有一個DHL的包裹欠資料要補齊，我上DHL的網站上查詢這個包裹單號根本沒有這個包裹」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

