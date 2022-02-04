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除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩：有邀你一起

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲楊女得知丈夫的死訊後，情緒直接崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名51歲趙姓男子與35歲的越南籍楊姓女子結婚兩年，近日時常發生爭吵。沒想到，趙男疑似不滿妻子在除夕夜拋下他、外出與朋友遊玩4天，最後選擇在家中輕生。楊女3日返家發現大門深鎖、丈夫不回訊息，請朋友爬窗開門才發現丈夫早已身亡，嚇得立刻報警。

據《中時新聞網》報導，趙男及楊女結婚2年多，兩人未生子；趙男近期因失業而長期待在家中，夫妻兩人也因此時常發生爭吵；另外，楊女曾在2個月前也提出離婚的要求，讓夫妻關係雪上加霜。

除夕夜當天，楊女不顧丈夫反對，跟越南的朋友出門旅行4天，期間都有傳訊息給趙男，但對方不讀不回，直到初三（3日）返家才發現大門深鎖，多次呼喊都沒人回應，立刻請朋友爬窗開門，發現丈夫在倉庫中輕生，嚇得馬上報警求救。

警方表示，趙男的遺體有部分被燙傷、未發臭，判定死亡時間在1天內，現場沒有發現遺書，也沒有打鬥痕跡，初判無外力介入，但詳細死因仍須調查釐清。

楊女得知丈夫死訊後淚崩表示，她出門前曾問過丈夫要不要一起出去，但被對方拒絕；她說，因為自己中文不好，婚後都不懂得趙男的想法，夫妻難以溝通，目前仍處於驚嚇、難以評定的狀態。

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