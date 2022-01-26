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囂張離譜警！違法兼差被抓包　靠山竟是藍營女戰神

洪輝雄不甘胞弟被毆，率眾談判，並當街上演全武行。（民眾提供）

▲洪輝雄不甘胞弟被毆，率眾談判，並當街上演全武行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金門出現2位爭議警察，一位是烈嶼鄉長洪若珊的弟弟洪輝雄，他曾因請假未批准，憤而在警局開槍，還多次犯下鬥毆等暴力案件，卻未被汰除；另一位則是金門立委陳玉珍的姊夫蔡其豪，他被檢舉請了4個月侍親假，卻到陳家承包的軍方工程當監工，涉偽造文書、違法兼差，遭監察院調查。投訴人質疑，因2人的親人是政治人物，所以警方不敢重懲，令人無法接受。

本刊調查，身為警務人員的洪輝雄去年底因胞弟遭毆打，率眾找對方談判，雙方大打出手，金門警方獲報，派出快打部隊搭船趕往烈嶼鄉處理，不料，警方到場，兩派人仍打得難分難解，警方當場逮捕聚眾鬥毆的現行犯，赫然發現帶頭的竟是自己人，將洪帶回警局偵訊。

金門縣警局員警洪輝雄2度在烈嶼鄉犯下暴力案件，遭記過懲處。（翻攝畫面）

▲金門縣警局員警洪輝雄2度在烈嶼鄉犯下暴力案件，遭記過懲處。

金門縣警局事後調查，洪輝雄當天輪休，且是不捨胞弟遭毆打，基於義憤而衍生聚眾鬥毆事件，考量洪參與鬥毆時，未強調警察身分，人評會決議記一大過懲處，並調到烏坵駐在所，列為加強考核對象。

事實上，這已是洪輝雄第3次出包，8年前，當時他任職台北市警察局文山一分局，因想請10天長假返鄉，替參選民代的兄姊助選，但長官以選前人力吃緊為由不准假，沒想到他竟情緒失控，在分局連開2槍洩憤。

事後，洪輝雄被記一大過調職，並禁止配槍執勤，案發後2年，洪調回故鄉，至金門縣警局保安警察隊服務，不料，返鄉沒多久又犯下暴力案件。

本刊調查，洪輝雄懷疑烈嶼鄉林姓鄉民，透過他人在網路上發表誹謗胞姊洪若珊的文章，素有嫌隙，2019年5月某日凌晨，洪與3名友人，發現林在民宅打麻將，竟擅自闖入，先朝林噴辣椒水，洪並持鐵棍痛毆林，將他打到頭破血流、四肢多處擦挫傷。

洪輝雄的姊姊是烈嶼鄉長洪若珊（圖），之前曾任2屆鄉代會主席。（翻攝洪若珊臉書）

▲洪輝雄的姊姊是烈嶼鄉長洪若珊（圖），之前曾任2屆鄉代會主席。

事後林驗傷提告，轄區警方「自己人辦自己人」，通知洪到案說明，洪坦承犯行，訊後被依傷害罪嫌送辦，事後又被記了一大過，調到金湖派出所。

地方人士透露，林男遭洪毆打後，又在烈嶼鄉碼頭被人持鐵管打成重傷，住進加護病房，引起鄉親議論，懷疑是洪回頭報復，但金門縣警局調查，洪在案發前申請赴中國旅遊，當天不在場，也無證據顯示他教唆犯案，最後不了了之。

當地民眾認為洪輝雄身為警察，卻連番犯暴力案件，每次出事，雖都被記過，卻仍留在金門從警，質疑警方因地方政治壓力，不敢汰除。金門民眾A先生說：「對比航警局員警陳以倫，僅因發文炫耀每天打混摸魚、過得很爽，就被記2大過免職、取消警大研究所入學資格，洪的懲處未免也太輕了吧！」

警界人士透露，洪輝雄現在任職的烏坵駐在所位處偏僻，只有1名所長和2名警員，往來金門的船班半個月一班，堪稱「離島中的離島」，加上勤務簡單，居民人少又單純，算是涼缺。

金門縣警局表示，洪輝雄2起鬥毆案都被火速懲處，雖他確實違法脫序，但都是單一行為，把他調到烏坵，希望他能靜思其過。

除了洪輝雄，金門還有另一名爭議警察、立委陳玉珍的姊夫蔡其豪，他與陳玉珍的姊姊陳玉玲是夫妻，目前在金門縣警局刑警大隊擔任隊長，妻子陳玉玲則在家族的營造公司上班。

金門刑警大隊偵查隊長蔡其豪被檢舉違法兼職、偽造文書，遭監委調查。（翻攝三立新聞）

▲金門刑警大隊偵查隊長蔡其豪被檢舉違法兼職、偽造文書，遭監委調查。

本刊調查，蔡其豪2019年向金門縣警局申請4個月侍親假，依規定留職停薪期間，理應陪伴父母，卻有民眾檢舉，實際上他是到陳玉珍家族承攬的軍方工程當監工，涉嫌偽造文書，並違反《公務員服務法》不得兼職的規定。

民眾不滿金門縣警局調查後未懲處，轉向監察院陳情，去年10月監委專程赴金門調查。陳情民眾指稱，陳玉珍的家族企業承包國防部烏坵營區近3億元新建工程案，陳玉珍胞姊陳玉玲向他租用工程大貨車，雙方簽約時，他曾看到工程案的公文，發現蔡在工程中擔任特定職務。

貨車租約到期後，陳玉玲沒有續租，由丈夫蔡其豪出面還車，但民眾發現車輛毀損，向陳、蔡反應未果，才檢舉蔡違法兼職。監察院受理陳情後，3名承辦監委親赴金門調查，並2度要求縣警局提供文件查核。

蔡其豪是金門立委陳玉珍（圖）的姊夫，他被檢舉在陳家承攬的工程兼職。

▲蔡其豪是金門立委陳玉珍的姊夫，他被檢舉在陳家承攬的工程兼職。

陳情民眾認為，因縣警局未有具體查處動作，懷疑有政治力介入施壓。警方則向本刊證實，確有民眾檢舉蔡其豪，監委也曾赴金門調查，蔡在警方內部調查時否認兼職，強調租車費用是由妻子與對方約定，自己並未插手，僅是單純的車輛租賃糾紛。

金門縣警局強調，蔡其豪2019年時申請5月1日至8月31日共4個月侍親假，該局審核蔡的雙親皆年滿65歲，蔡母並持有重大傷病卡，符合留職停薪相關辦法，書面資料完整合法，將配合監委調查，靜待調查結果出爐，若蔡真有涉及不法，一定會依規定懲處。


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