快訊／高雄群聚染Omicron菲律賓株！與機場不同「成第八條傳播鏈」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄港相關染疫事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增82例本土個案，高雄港相關增加14例，當中還有未滿10歲女童，整起群聚累積確診27人。而最新定序顯示，高雄最初感染一家三口也是感染Omicron，屬於菲律賓株，和國內其它本土Omicron不同，為第八條傳播鏈。

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▲案18155高雄港相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）



高雄一家三口（案18155~18157）案情一開始是一名幼兒（18155）看病有症狀，被檢驗陽性，回頭追父母２人陽性，父親（18156）本身工作與高雄港相關，昨天新增10例相關個案，包含港區相關接觸，如交通船、其它公司的工程維修人員，另有診所接觸。指揮中心今日公布新增相關個案增加14人，累積個案達到27人。

指揮中心昨表示，高雄市已經進行港區人員列冊，核對相關健保資料，看過病人會進行詳細疫調；診所匡列時間拉長。初步調查工作船有到外籍船舶維修，和相關船人員接觸，時序比較可能的船駛往韓國，已經透過管道通報韓國，釐清感染源頭。

▲▼指揮中心公布1/22確診本土個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大