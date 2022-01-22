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菜鳥酒店妹狂被打槍好崩潰！資深學姐曝「超猛戰術」...網一看全跪

一名女網友訴苦，頭一天到酒店上班，卻不斷被客人打槍，讓她很沮喪。示意圖，非當事人。（翻攝自pexels）

▲一名女網友訴苦，頭一天到酒店上班，卻不斷被客人打槍，讓她很沮喪。示意圖，非當事人。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

一名從事八大行業的女網友訴苦，因為家裡經濟困難又欠債，所以才提起勇氣走入這行，希望能趕緊把債還清，但還不熟悉生態的她，頻被客人打槍，過程相當不順遂，讓她既無奈又痛苦。貼文一出，也意外釣出「資深學姐」戰術指導，讓一票網友看了驚呼：「真的專業！」

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原PO在Dcard發文指出，原本在餐飲業上班，月薪4萬元左右，「但因為家裡經濟困難又欠債，才試著跨出做八大的勇氣」。入職當天，酒店經紀帶她化妝、穿禮服，還教她不少酒店的話術與眉角，但卻頻頻被客人打槍，其他小姐見狀，不僅沒幫她，還把客人搶走，讓她感到相當挫敗，「我一直在想我到底哪裡出了問題，也陪客人唱歌喝酒聊天，還是只是輸在我沒辦法豪邁的喝酒。」

原PO指出，連經紀人看了也安慰她說：「如果這間不行，還有很多家店能做選擇，尤其幹部緣跟磁場很重要，一個長得不怎樣的人，都可以當紅牌嚇嚇叫了，何況妳長得很清秀，身材又是很好的」。不過，對方的一番話，仍讓她感到相當沮喪：「那種心裡挫敗感很嚴重，尤其以前的工作我都是屬於那種要做就做最好的…」。

貼文一曝光，立刻掀起網友熱議，還意外釣出一名「學姊」傳授攻略，她大方透露，要把客人當朋友對待，「大家去酒店都是要玩，消費這麼貴去那邊看妳心事重重喔」，她也提到，雖然很多人覺得當酒店妹很傷自尊，但她覺得不會，「他們出錢出酒，我去大玩特玩，反正不要喝醉就好了」。此外，她還表示自己能連續喝酒8小時，但其實有小撇步，喝不下就快從包包拿紅茶來充場。

學姊也指出，坐包廂中間的是主客，通常不會毛手毛腳；遇到一般小弟就跟他們玩，若是商務客，就在旁邊安靜吃水果、倒酒，「通常長相7分在酒店就可以為所欲為，接髮接起來，體重不要超過45公斤，臉如果5分就努力化到7分」，也要記得控制自己不要酒後失態。

其他網友看到原PO的遭遇，不乏有人替她加油打氣，表示「辛苦你了，家家有本難唸的經」、「多點自信，每個人都辛苦，希望妳在選擇的路上順利」、「辛苦了，就怕妳會沉迷金錢無法自拔，聽過那種一開始想做短期結果最後上不了岸的，別忘記自己的初衷，祝妳早日上岸」。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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