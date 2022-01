鬥牛犬發狂「3隻恐怖圍剿」　唐氏症6旬翁活活被咬死！鄰居超錯愕

▲英國一名唐氏症老翁在家裡被3隻鬥牛犬咬死。(組圖/免費圖庫pixabay、翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國威爾斯(Wales)地區一名患有唐氏症的68歲老翁威廉(John William Jones)被警員發現死於一個鄉村小屋,此前,警方接獲報案稱,威廉在家中被3隻寵物鬥牛犬攻擊。不過,鄰居們都表示,這些寵物狗從小就認識威廉了,牠們不可能會攻擊他。隨後51歲的女性飼主已遭警員逮捕。

綜合BBC、《太陽報》報導,住在蘭佩特(Lampeter)的唐氏症患者威廉,生前和社區居民相處融洽,被形容是貼心又可愛的性格,去年4月,眾人還為了幫他慶祝68歲生日而舉辦一場小型派對。然而,地區警方在10日傍晚5時接獲報案稱,住在一處民宅的男子被狗咬傷,員警到達現場後發現3隻憤怒的寵物狗,設法為分別叫做Milo、Tia和Abbie的鬥牛犬注射鎮靜劑,其中一隻產生不良反應而亡。

Who was John William Jones? Wiki, Bio, Age, Women Arrested, Killed By Dog: https://t.co/kwkxqdypco#JohnWilliamJones #dogattack #killed pic.twitter.com/izWxocRGP4