鬥牛犬發狂「3隻恐怖圍剿」　唐氏症6旬翁活活被咬死！鄰居超錯愕

▲英國一名唐氏症老翁在家裡被3隻鬥牛犬咬死。（組圖／免費圖庫pixabay、翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國威爾斯（Wales）地區一名患有唐氏症的68歲老翁威廉（John William Jones）被警員發現死於一個鄉村小屋，此前，警方接獲報案稱，威廉在家中被3隻寵物鬥牛犬攻擊。不過，鄰居們都表示，這些寵物狗從小就認識威廉了，牠們不可能會攻擊他。隨後51歲的女性飼主已遭警員逮捕。

綜合BBC、《太陽報》報導，住在蘭佩特（Lampeter）的唐氏症患者威廉，生前和社區居民相處融洽，被形容是貼心又可愛的性格，去年4月，眾人還為了幫他慶祝68歲生日而舉辦一場小型派對。然而，地區警方在10日傍晚5時接獲報案稱，住在一處民宅的男子被狗咬傷，員警到達現場後發現3隻憤怒的寵物狗，設法為分別叫做Milo、Tia和Abbie的鬥牛犬注射鎮靜劑，其中一隻產生不良反應而亡。

然而，威廉因為傷勢過重當場在屋內喪命。警方表示，初步屍檢顯示所有的傷口都是被狗咬出來的，但這3隻狗並不是法定的危險犬類，且都已經被安全地撤離現場。51歲的女飼主因為涉嫌寵物不當看管而遭逮捕，但接受調查後已經獲釋，正在等待進一步傳喚。

28歲的女鄰居潔斯敏（Jasmine Jacques-Butterworth）是一名老師，她並不認為鬥牛犬咬人是出於攻擊目的，「感覺是威廉心臟病或癲癇發作而那些狗想保護他，牠們是無害的，從還是小狗的時候威廉就認識牠們了，不可能會攻擊。」49歲的哈莉森（Saskia Harrison）則說，患有唐氏症的威廉非常可愛又聰明，會坐在花園裡完字謎遊戲，疫情期間不能參加任何社團，讓他經歷了一段艱難時期。

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