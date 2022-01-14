母獅遇到牛羚寶寶迷路　罕見「母性大發」帶牠找媽媽

Wilderbeast walking along the Lioness at Serengeti National Park in Tanzania. This is possible when maternal instinct overides predatory instincts @TTBTanzania pic.twitter.com/31gWFfDOIs — Tanzania Embassy in China (@TZEmbassyCN) January 11, 2022

記者柯沛辰／綜合報導

坦尚尼亞一個國家公園10日公布一段神奇的畫面，有隻母獅在野外遇到一隻迷路的牛羚寶寶，但母獅不僅沒有撲上去獵殺，反倒母性大發，一路保護、帶領牛羚寶寶尋找家人，讓網友看了嘖嘖稱奇，直呼大自然真的無奇不有。

根據《每日郵報》報導，坦尚尼亞國家公園官方釋出的影片可見，一頭母獅帶著與小牛羚並肩而行，打算將牠送回塞倫蓋提國家公園（Serengeti）的屬地，幫助牛羚寶寶回到自己的族群找媽媽。至於小牛羚，儘管牠只有母獅一半的大小，而且走起路來略顯稚嫩，卻仍緊緊跟在母獅身旁。

坦桑尼亞國家公園發言人表示，這種情況相當罕見，相信一定是母獅的母性本能壓抑了狩獵的天性。事實上，獅子是完完全全的肉食動物，非洲大草原上的許多動物都是牠們的食物來源，其中以斑馬和牛羚最為常見，因為兩者跑的速度都比羚羊和蹬羚慢，更易捕捉，也比水牛帶來的危險性更小。

一隻健康的成年獅子，平均每天要吃下11到16磅（約5公斤至7.2公斤）的肉，有鑑於獅子很少能天天狩獵成功，所以一個狩獵者放棄一個極其容易到手的獵物，是相當罕見的。值得一提的是，類似母獅保護獵物的情況，並非第一次發生。

▲一頭成年獅子每天平均要吃下5到7.2公斤的肉。（圖／路透）

早在2015年紀錄片《在塞倫蓋提活下去》中，就有一頭新生牛羚剛出生幾分鐘，但母獅卻放棄殺戮，而是選擇面對面地讓寶寶用鼻子蹭牠。不久後，母獅與這隻牛羚寶寶滾來滾去，讓寶寶依偎在牠溫暖地懷裡，彷彿是牠親生的孩子一般，隨後心滿意足，放寶寶向遠處的母親飛奔而去。

2002年，肯亞也發生類似事件，一隻母獅不僅未攻擊羚羊寶寶，反而為牠梳理毛髮，並保護牠不授其它獅子傷害，直到2個星期後又另一隻獅子趁母獅睡著，襲擊並殺害這隻羚羊。

當時動物學家認為，母獅一定是把羚羊寶寶誤認成一隻流浪的幼獅，不料隔月，母獅又收養並照顧一隻小水牛，甚至讓水牛媽媽親自餵食，才將牛媽媽趕走，這讓動物學家震驚不已。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘