她逛市場買到奇特蔬菜！外觀像西瓜、口感像魚翅　網：煮湯超好吃

▲她逛菜市場買到罕見瓜果，好奇「大家有沒有吃過嗎」。（圖／翻攝自臉書家常菜）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團分享，她日前在台北濱江市場買菜時，看見一個外表類似西瓜的罕見瓜果，老闆說是「魚翅瓜」，吃起來有魚翅的感覺，讓她瞬間好奇心爆發，立刻買一顆回家吃吃看，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「家常菜」表示，她在濱江市場買菜發現，有攤商在賣一個類似西瓜的瓜果，老闆說那稱為「魚翅瓜」，吃起來有魚翅的fu，因為真的很好奇，決定買一顆回家吃吃看。

她後來上網查了資料，才知道原來這一顆罕見瓜果就是「北瓜」，因為內部一絲一絲的纖維貌似魚翅而被稱為「魚翅瓜」，「目前台灣也有種植，不過似乎還沒量產，市場內只看到一間攤商在賣，大家有沒有吃過？」

▲切開後內部的果肉像冬瓜，刮起後又像魚翅。（圖／翻攝自臉書家常菜）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我是頭一次看到，真的像西瓜」、「三十幾年前在清境農場買過，瓜肉一絲一絲像粗米粉」、「買菜買了數十年，第一次看到」、「很多年前吃過，感覺一般，沒什麼味道，所以才沒大力推廣，市面上少見」、「北瓜煮湯很鮮甜，超好吃」、「吃過，在馬來西亞叫魚翅瓜。煮湯很好喝哦」。

據悉，北瓜原產於美洲，外形像西瓜，白色果肉像冬瓜，且跟南瓜一樣「必須煮熟食用」，果肉呈絲條狀有如魚翅，也因此被稱為魚翅瓜，不過在台灣並不常見。

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