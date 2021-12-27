抓包老公外遇！法官罕認「配偶權不存在」　正宮提告求償吞敗





▲正宮抓包丈夫外遇，但法官卻罕見認為配偶權不存在，判正宮敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

北市一名正宮抓包丈夫外遇，不僅經常在深夜遇小三熱線，還在外手牽手，明顯有婚外情，憤而對小三提告求償。不過，法官審理後認為，法院大法官已宣告通姦違憲，，因此不應承認隱含配偶為一方客體，受一方獨佔、使用「配偶權」的概念，最終判正宮敗訴。

根據判決，正宮主張，丈夫經常與小三深夜熱線，這已超出一般交友範疇及界線，沒想到，她卻又抓刀，丈夫在外與小三手牽手，明顯已有婚外情，因此決定對小三提告求償。

對此，法官認為，通姦罪的規定，經司法院大法官以釋字第791號解釋闡明限制人民憲法第22條所保障的性自主權，違反憲法第23條比例原則，自2020年5月29日公布日起失效，這也代表，我國憲法對於婚姻約束配偶雙方的忠誠義務，已不再強調婚姻的制度性保障，轉為重視婚姻關係中配偶雙方平等、自主之「個人」（性）自主決定權。

法官認為，配偶彼此間為相互獨立自主的個體，不因婚姻關係所附的忠誠義務，而有支配他方意志或自主決定的特定權利，因此在前述憲法典範變遷的脈絡下，不應承認隱含配偶為一方客體，受一方獨占、使用的「配偶權」概念，也因此正宮提告求償屬無據，最終判正宮敗訴。全案可上訴。