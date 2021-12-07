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月入26萬開豪車！賓士男母胎單身嘆「女孩沒眼光」　網見手指秒懂

賓士男曬出薪資條，感嘆自己條件優渥，卻交不到女友。（圖／翻攝自微博，下同）

▲賓士男曬出薪資條，感嘆自己條件優渥，卻交不到女友。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事之一，若到了適婚年齡仍無對象，大多會透過相親或交友軟體認識異性，但不少男女尋尋覓覓，還是找不到合適的另一半。大陸一名張姓男子近日在網路曬出薪資條和賓士名車，透露自己的月收入高達港幣7萬多元（約新台幣24萬多元），卻一直找不到女友，直指現在的女性沒眼光。

綜合陸媒報導，張男近日在網路上曬出工資條，上頭寫著各項費用明細，每個月薪水高達港幣7萬4223元（約新台幣26萬元）；不僅如此，張男更炫出名錶及金戒指，並稱自己的坐駕是1輛要駕人民幣280萬元（約新台幣1218萬元）的賓士S Class豪華轎車，車內配備一應具全，光是坐在車裡都是一大享受。

男子的手指被認為是交不到女友的原因。

▲男子的手指被認為是交不到女友的原因。

張男接著說，他來自香港，雖然才33歲，目前已是知名企業的中階管理人員，但至今依然單身，一直找不到女朋友，認為一定是女孩子們沒眼光。畫面曝光後，眼尖網友發現，儘管張男的小拇指和無名指上戴著2枚粗大的金戒指，他的手指甲卻長時間沒有修剪，指甲縫裡還能清楚看見黑色污垢，衛生習慣似乎不太好。

真相曝光後，不少網友直言，現在的女孩子越來越挑剔，除了要求男人有一定的社會地位及財力，還要求男生必須長得帥、有品位，而張男的物質條件雖然達標，但是他本人不愛乾淨，沒有養成良好的生活習慣，就連手指甲卡滿污垢也不管，肯定是一位體型較胖的大叔，難怪女孩們都敬而遠之。

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