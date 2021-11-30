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為何會「臉盲」？　加拿大研究：過於自戀造成

▲▼自拍,性感,正妹。（圖／達志影像／示意圖）

▲加拿大研究顯示，自戀型人格「臉盲」的機率較一般人高。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者黃靜芸／綜合報導

許多人對於臉孔的辨識能力很差，就會造成一種「臉盲」的情況，甚至有一種症狀就叫「臉盲症」。加拿大研究顯示，人格特質裡有自戀的人，「臉盲」的機率會比其他人大，因為這類的人往往將注意力集中在自己身上，較不容易去記住其它人的臉，甚至生活周遭的事物也經常被他們遺忘。

據《每日郵報》報導，加拿大麥科文大學（MacEwan University）和多倫多大學（University of Toronto）合作一項研究，在這項研究中，找來1435名民眾進行「自戀傾向」的人格特質測試，這些特質包括自我關注、自負、虛榮、權利感及無視他人需求。

在第一個實驗中，研究人員快速陳列40位男性的照片給受試者瀏覽，之後指派任務給他們，任務完成後，再次展示這批照片，但這次混入了另外40張照片隨機排列，並一一詢問他們之前是否見過照片中的臉孔。測試結果顯示，自戀傾向的受試者往往比那些謙虛的人表現的還差。

研究團隊對自戀型人格做了進一步的測試發現，擁有這類人格的受試者對常見的物品、房子甚至汽車的視覺記憶明顯較差，這表示他們難以記住的不僅僅有面孔，對於生活周遭的人事物都經常自動忽略。

研究團隊還讓受試者參與線上講座測試，結果發現自戀型人格相較於其它人格在會議中，更傾向於觀看螢幕中的自己，在測試之後被問及會議內容時，他們對於講座記憶明顯較少。對此，研究人員解釋，「將注意力集中在自己身上，可能會抑制對於其它事物的注意、認知或記憶，使自戀者特別容易錯過並忘記他們周遭的事物」。

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關鍵字：

臉盲自戀加拿大記憶

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