理工學院沒前途？父母拒繳學費　17歲少年向網友募資3.8萬

▲新加坡一名17歲少年日前推文向網友募資學費。（示意圖／Unplash）

圖文／CTWANT

電子、資訊、資工等理工科系在台灣是熱門學科，不過新加坡一名17歲少年近日在社群平台發文募資，原因是父母認為「理工學院沒有未來」，反對他繼續攻讀資訊通信與資訊安全領域文憑，因此拒絕替他支付學費。

一名新加坡17歲少年日前在推特發文募資，引起眾多網友關注，「基本上我目前沒有上學，因為我的父母不願意支付我的理工學院學費」，該名少年表示他從今年4月進入理工學院（Polytechnic Institute）後，一直努力攻讀資訊通訊與資訊安全相關文憑，但因為「父母有老一輩心態，他們總是說理工學院沒有未來」，因此拒絕替他支付學費，「父母要求我以私人考生身分，或到國際學校報考A水準（GCE'A'）考試」。

該名少年表示，自己的父親原本同意讓他讀理工學院，「但母親說如果父親繼續繳付我的學費，她就要搬回斯里蘭卡」，為了防止家庭破碎，父親也只好因此停止支付他學費。

少年推文表示，儘管他現在在醫院兼任保全賺學費，但1年18600令吉學費（新台幣12萬元）對他而言仍是負擔，且身為獲得教育部學費補貼的學生，他若未完成課程必須支付約32000令吉罰金（約新台幣21萬），「公開這件事恨我覺得很不好意思，但我真的需要大家幫忙」。

推文曝光之後引發網友討論，該名少年23日也更新消息表示，目前已經募得約5880令吉捐款（約新台幣3.8萬元），感謝各位網民幫忙；另理工學院發言人表示，在得知少年的困境後，學院已經聯繫這名學生並提供協助。

新加坡教育制度規劃相當嚴謹，在經過4年中學教育後，學生可以參加新加坡劍橋初級普通教育證書「普通水準」（GCSE "O" Level）會考，成績優越者，可就讀為期2年的大學先修班（Pre-University Programmes），在2年內完成「A水準」考試，即擁有資格申請進入大學；另學生也可報讀新加坡理工學院、義安理工學院、淡馬錫理工學院或南洋理工學院大專班，此外還有新加坡與外國政府聯合開辦技術訓練學院，其提供之課程亦有製造工程、電子工程大專班。

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