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美國人也念錯！當地人揭IKEA「正確發音」　網哭：跟阿滴教的不同

▲▼內湖IKEA因接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續暫停營業,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購。（圖／記者李毓康攝）

▲IKEA在不同國家間也有著不同念法。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

居家品牌IKEA（宜家家居）受到台灣人喜愛，許多人都念做「E-Ki-Ah」（音同「椅Ki阿」），不過真正念法一直是不少網友相當疑惑的問題，而新加坡IKEA官方IG日前終於發文解答，IKEA真正的瑞典語念法「不是AI-KAY-UH（音同「哀Ki阿」），是EE-KAY-UH（椅KAY阿）！」引發熱議。對此，YouTuber「安東尼呂」則親自到瑞典的IKEA，揭露當地人的真正讀法。

安東尼呂日前在YouTube發布影片，內容顯示他到到瑞典的IKEA採購和用餐，同行的則是一名瑞典友人，他也請對方示範IKEA的「正確念法」，結果對方馬上流利地說出「Ee-Kay-Uh」（音同「椅KAY阿」），與美國人念的「Ai-Ki-Uh」（音同「哀Ki阿」）和台灣人念的「E-Ki-Ah」（音同「椅Ki阿」）都有些許不同，證實了新加坡IKEA官方IG的說法。

▲YouTuber「安東尼呂」揭露當地人對IKEA的真正念法。（圖／翻攝自YouTube／安東尼呂 I`m Antony）

▲YouTuber「安東尼呂」揭露當地人對IKEA的真正念法。（圖／翻攝自YouTube／安東尼呂 I`m Antony）

另外，影片中還提到，瑞典的IKEA與台灣的IKEA大致上沒有太明顯的不同，只是瑞典的裝潢跟空間看似「高級了一點」，所購買的物品也較為昂貴，反倒是台灣的定價比較便宜；食物方面，他則是點了一半葷、一半素的肉丸，而口感跟味道上，都與台灣的IKEA餐廳並無太大差異。

針對IKEA正確發音，許多網友也紛紛表示，「跟阿滴教的不一樣」、「我都唸伊key亞」、「就是用台語唸：她去了XDDD」、「IKEA的英文唸法就是美國那種念法， 台灣唸的IKEA不是唸它的英文，是近似原文（瑞典文），都沒錯」、「台灣官方廣告影片自己都講E-KEY-YA」、「一個IKEA各自解讀」、「IKEA的店員自己廣播的時候也是講i-kea」。

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