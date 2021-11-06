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罕見古老「陰莖花」睽違25年首開花！噴刺鼻惡臭　歐洲史上僅3次

荷蘭植物園中一株罕見的「陰莖花」，睽違25年首度開花。（翻攝Leiden Hortus Botanicus IG）

▲荷蘭植物園中一株罕見的「陰莖花」，睽違25年首度開花。（翻攝Leiden Hortus Botanicus IG）

圖文／鏡週刊

荷蘭歷史悠久的萊登植物園（Leiden Hortus Botanicus），蒐藏了一株外型酷似男性陽具，俗稱「陰莖花」的罕見古老植物，而在10月19日時，園內的「陰莖花」竟在睽違25年後首度開花，花蕾散發出陣陣惡臭味，據悉在歐洲歷史中，「陰莖花」僅有3次開花紀錄，此一開花過程令園方非常興奮，也吸引了大批遊客朝聖。

外媒報導，「陰莖花」的學名為Amorphophallus decus-silvae，是一種罕見的魔芋屬草本植物，據悉這株「陰莖花」在今年9月長出花苞後，高度已達6.5英尺（約2公尺），並在綻放花朵後，發出了腐肉般的刺鼻臭味，據植物園官網介紹，上次的開花紀錄需追溯至1997年，且與這次開花的「陰莖花」並不同株。

「陰莖花」是世上非常罕見的植物。（翻攝Leiden Hortus Botanicus IG）

▲「陰莖花」是世上非常罕見的植物。（翻攝Leiden Hortus Botanicus IG）

「陰莖花」原生長於印尼爪哇島（Java Island），以生長緩慢著名，也因其數量稀少，世上鮮少有植物園收藏，而每當「陰莖花」開花時，總是伴隨著一股腐肉般的刺鼻臭味，作用為吸引蒼蠅或其他昆蟲，在雄性花苞開花階段，花粉便會附著在昆蟲身上，作為媒介完成授粉的動作。

萊登植物園的負責人羅傑（Rogier Van Vught）受訪時，笑稱對「陰莖花」而言，能長到2公尺已是很驚人的高度，「它在開花後散發出的刺鼻臭味，可以吸引昆蟲幫忙授粉，這是一個好現象，期待在森林的某處，會有另一株雌性陰莖花盛開，而那隻蒼蠅則會鑽進去傳遞花粉。」

未開花前的「陰莖花」，但已可明顯看到花苞。（翻攝Leiden Hortus Botanicus IG）

▲未開花前的「陰莖花」，但已可明顯看到花苞。（翻攝Leiden Hortus Botanicus IG）

目前世上僅有美國的芝加哥植物園、紐約植物園和華盛頓植物園內，收藏了同種的「陰莖花」，而萊登植物園內的這株「陰莖花」，是在6年前由一位園丁種下，園方曾在9月中旬注意到花蕾，但沒想到在短短一個月後，花蕾就長到了50公分，莖部則高達2公尺，目前園方也會不時在官網中，更新「陰莖花」的開花盛況，與全球的網友分享。

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神秘古老「陰莖花」　睽違25年首開花噴刺鼻惡臭味

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