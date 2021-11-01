快訊／宜蘭00:23發生規模4.2地震　網傻：還以為是頭暈

▲宜蘭1日凌晨0時23分發生規模4.2地震。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象局指出，在宜蘭縣政府南方17.2公里、宜蘭縣南澳鄉1日凌晨0時23分發生規模4.2地震，地震深度65.7公里，最大震度為宜蘭2級；新北、桃園、花蓮、南投、新竹1級。

許多網友在PTT紛紛留言，「晃一下而已」、「還以為是錯覺」、「還以為是我頭暈」、「果然不是錯覺嗎」、「桃園有感」、「新竹有」、「大安區微感」、「我在台北完全沒感覺」、「我以為我睡傻了」、「信義區搖一下」。

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