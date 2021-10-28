咬死人比特犬前往「服刑」　若無符合條件收養恐遭終身監禁



▲新竹縣家畜防治所將對比特犬進行有條件式出養。（圖／新竹縣家畜疾病防治所提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹尖石鄉上月發生混種比特犬咬死人意外，一名徐姓男子到友人家喝酒，酒後興起找比特犬「玩」，意外被咬爆大腿動脈死亡。上周三，范姓死主將比特犬帶至新竹縣家畜疾病防治所，家畜所擬「有條件」開放民眾認養。

家畜疾病防治所現場會勘，認范姓飼主雖有將比特犬以鐵鍊拴好，但由於進出拜訪頻繁，恐類似事件再發生，因此勸說飼主將比特犬出養給更適合的環境。

范女也在幾番思考後，於上周三帶著比特犬前往尋找「好人家」。據了解，這隻混種比特犬年約5歲，已轉手過許多飼主，范女自己也才接手6個月。

▲闖禍的比特犬輾轉經過多手，動保所考量牠曾經犯下命案，目前還未帶出放風。

新竹縣家畜疾病防治所表示，這隻比特犬很活潑，目前入住大鐵籠內，因考量其生性兇猛，又曾咬死人，在環境熟悉前，尚不考慮帶出放風，不過因「終身監禁」太過殘忍，評估後才選擇「有條件」開放民眾認養。

家畜所說，認養民眾需具有相關訓犬知識與技術，且飼養環境、空間也需符合需求，屆時會由家畜所評估後決定花落誰家，不過也不排除比特犬可能「滯銷」，到時候也可能讓牠轉型，訓練成為工作犬，或是最壞的下場，在收容所「終身監禁」。

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