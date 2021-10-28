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議員「毒販千金」起底！為愛委屈當小三　愛女落網媽媽回應了

南投縣議員史雪燕長期關心外配權益議題，是「南投縣外籍配偶聯誼會」、「全台兩岸婚姻家庭服務聯盟」創辦人。（圖／翻攝畫面）

▲南投縣議員史雪燕長期關心外配權益議題，是「南投縣外籍配偶聯誼會」、「全台兩岸婚姻家庭服務聯盟」創辦人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南投縣議員史雪燕（45歲）的千金林姓女子，夥同黃姓男友在網路上經營毒品生意，本月15日被警方逮捕，知情人士透露，其實林女是黃男的小三，還為男友懷了孩子。議員千金淪為毒販，還帶著肚中胎兒一起販毒，實在是最壞身教。

警方透露，林女和黃男主要以交易搖頭丸、安非他命為大宗，新北市警方在通訊軟體上巡邏時，發現林女利用微信等通訊軟體兜售毒品，偽裝毒蟲向他們購毒，並約在台中市取貨付款，一舉將兩人逮捕。

本刊調查，遭逮的林姓女子為南投縣現任議員史雪燕的女兒，史雪燕1999年嫁給南投縣1名風水地理師，公公是中醫師，和丈夫鶼鰈情深育有2女，由於她長期關心外配問題，於2014年成立「南投縣外籍配偶聯誼會」，甚至還聯合北中南40多個陸籍配偶團體，創立「全台兩案婚姻家庭服務聯盟」，成為創會長。

並非政治世家出身的史雪燕，曾在立委許淑華團隊服務，2018年她投身政治，批上戰袍參選南投縣議員，但後來敗給4連霸議員游宏達，2021年8月游宏達因為貪瀆案遭到免職，這才由史雪燕遞補上任。

知情人士透露，林女為了愛，甘心當黃男小三，並和黃男一同販毒，甚至還懷了對方的孩子。（圖／翻攝畫面）

▲知情人士透露，林女為了愛，甘心當黃男小三，並和黃男一同販毒，甚至還懷了對方的孩子。

雖然母親是議員，但林女疑似為了收入走上歹路，據了解，她並沒有毒品前科，卻和男友做起毒品生意。知情人士透露，林女為了愛，甘願委屈求全當小三，甚至還懷了對方孩子，不過懷有身孕的她，卻沒有為了孩子收斂，反而帶著肚中胎兒一起販毒，如今議員千金淪為毒販遭逮，令人不勝唏噓。

對此，本刊致電南投縣議員史雪燕，她頻頻跳針詢問「消息來源」、「怎麼可能有這件事情！」但對於女兒是否在外販毒，她則說女兒住在外面，有她的生活，而自己則是將精力投身政治，顯然對於女兒涉及販毒且遭逮一事毫無所悉。

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