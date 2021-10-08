台中望高寮女屍奇案　破案關鍵竟是血色白玫瑰

▲張姓女子失蹤1個多星期後，被發現陳屍在台中望高寮山區。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中的望高寮景色優美，可以俯瞰大台中地區，是不少市民踏青、看夜景的首選，卻也因為地處偏僻，一度成為治安死角。13年前，有民眾到望高寮餵食流浪狗，隨後在一處廢棄碉堡旁驚見1具腐爛女屍；警方獲報到場，發現屍體旁放著1束白色玫瑰花，且花瓣尚未凋零，顯示犯人當天曾到過現場，最後成功逮到凶手。

2008年7月14日下午，一名曾姓男子因家中辦喪事，留下不少拜拜用的腳尾飯，心想不要浪費，於是跑到望高寮一帶餵食流浪狗，不料竟在一處廢棄軍事碉堡旁找到屍體，嚇得趕緊報案。警方獲報趕往蒐證，發現死者頸部有1道明顯傷口，被割破的地方長滿蛆蟲，且頸部以上幾乎全被咬爛，面目全非。

▲望高寮留有日軍興建的軍事碉堡。

奇怪的是，死者除了頭部嚴重腐爛，下半身也開始腫脹，屍水流滿地，死亡時間至少7、8日，然而屍體旁的白色玫瑰花卻未枯萎。警方認為，根據民間習俗，白色花朵都是作為祭拜、哀悼使用，加上花瓣沒有完全凋零，顯示有人曾在女子死後來到現場獻花，且該人物很可能就是凶手，全案朝情殺方向偵辦。

由於死者身上沒有證件，外觀也難以辨識，因此警方無法確認身分，只好透過媒體公布相關特徵，包括曾經隆鼻、腰部刺青、衣著等。事隔1天，死者父母出面認屍，確認被害人就是失蹤1個多星期的張姓女子，並直指女兒男友梁又山就是凶手。經過一連串蒐證，警方發現梁男曾載著張女前往望高寮，隨即前往其住處逮人。

延伸閱讀

▸ 陌生男半夜轉門…網美嚇到想退租 房東「這反應」讓她怒了：屁話一堆

▸ 她曝男友每週拿回「超厚現金」問：做什麼工作？網見1物判斷人品：快分手

▸ 特斯拉有「抓鬼」功能 超毛影片曝開進無人墓園偵測到「行人逼近」