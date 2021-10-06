電商圈「神鵰俠侶」破裂　開除正宮插小三！iFit爆姦情

▲iFit愛瘦身創辦人謝銘元（左）、陳韻如（右）夫妻因謝外遇撕破臉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有百萬粉絲的「iFit愛瘦身」是全台最具知名度的瘦身類電商，光是一款運動壓力褲，就熱賣30萬件，創下6億元營收，但董事長謝銘元卻驚爆外遇醜聞，甚至拔掉共同創辦人、妻子陳韻如的執行長職務，還把小三安插進公司，並上演咆哮恐嚇、爭搶女兒的不堪戲碼，完全粉碎「電商界神鵰俠侶」的良好形象，宛如多年前知名網路女裝品牌「東京著衣」夫妻失和的翻版！

上週五，經營「iFit愛瘦身」品牌的艾絲資訊公司召開股東會，會中有股東質疑謝銘元任用小三當公司人資主管不夠專業，也有股東提出聲明，認為謝銘元因外遇因素，開除妻子陳韻如的原執行長職務，罔顧公司治理及股東權益，要求讓陳復職，因陳也列席，股東會氣氛尷尬，不歡而散。

本刊調查，被稱為電商界神鵰俠侶的謝銘元、陳韻如，2012年創設「iFit愛瘦身」臉書粉絲團，2013年二人結婚、共同打拼，讓艾絲資訊一躍成為全台知名電商，謝銘元曾說：「iFit沒有我可能只是慢一點，但沒有Alice（陳韻如），就沒有iFit！Alice是我最成功的投資，事業和人生都是！」

謝銘元與陳韻如婚後，一直住在陳的娘家，2018年，陳生下女兒，去年2月間，謝在家中咳嗽，陳考量疫情及幼女，請謝戴上口罩，卻引發謝不滿，憤而搬離住處，二人分居。去年7月，陳意外在丈夫電腦中，發現原來謝竟與陳的好友外遇同居，二人還互傳「愛你、回來記得抱我一下」等親密簡訊。

陳韻如崩潰回憶，2017年間，謝銘元提起，有一個做烘焙的朋友想另覓工作室新址，因公司剛好有一處閒置的輕食吧，想借給朋友，「那個朋友就是陳麗文。」

陳麗文「借用」iFit的輕食吧當工作室後，陳韻如為了幫陳麗文，每天都會向她買咖啡，就連員工慶生及女兒的彌月蛋糕，都包給她製做，但不久後，陸續有員工發現謝銘元深夜仍待在陳麗文的工作室，陳麗文還以個人隱私為由，把監視器遮擋起來。

前年陳韻如遭逢母喪，公司、家庭蠟燭兩頭燒，陳麗文得知後，自告奮勇說要到家裡幫她照顧幼女，她雖覺得不太方便，但仍勉強答應，陳韻如：「當時家人就發現，謝銘元跟陳麗文互動不太正常，我竟讓她侵門踏戶與小孩相處一個月，現在想起來只覺得恐懼、噁心！」

▲謝銘元（左）被目擊與小三陳麗文（右）一起進出同居處，行徑高調。

陳韻如告訴本刊，去年2月，謝銘元藉故搬出陳韻如娘家後，就被多次目擊與陳麗文一起出入同居處，為討好陳麗文，謝還在臉書留言，要求她刪除夫妻公開的親密合照。

夫妻撕破臉後，謝銘元不但曾飆罵陳韻如，還曾將女兒扣留與小三的同居處，陳韻如忍無可忍，對謝及小三提出侵害配偶權告訴，謝得知挨告後，先跑到幼兒園咆哮、搶小孩，又稱經董事會決議，拔掉陳韻如執行長職務，宛如知名網路女裝品牌「東京著衣」夫妻失和翻版。

陳韻如說，謝銘元甚至派人到她的娘家樓下舉牌，牌子上標註女兒、岳父姓名，還寫下：「陳韻如好狠心」等字句，讓她倍感恐懼，向法院聲請保護令獲准，並提出離婚訴訟；今年3月底，法院針對侵害配偶權案，判謝及小三敗訴，須賠償陳70萬元，謝銘元不服，上訴二審，法院維持原判，全案定讞。

小三陳麗文今年空降iFit任職人資主管後，傳出曾私下要求美編替烘焙工作室設計圖片，囂張地反問：「你知道我跟你老闆是什麼關係嗎？」還有員工指控，上個月薪資遲發，向陳反應，陳竟回嗆：「我剛交接，很多事還在熟悉中…好像我犯了滔天大錯一樣！」

此外，有股東發現，謝銘元近期積極聯繫其他公司，希望併購對方，股東質疑謝想掏空iFit，並藉機鞏固自己的經營權，但當對方婉拒謝的併購提議後，卻遭謝謾罵：「如果我死了，你也不會好過！打壞我所有的布局！如果不要，就玉石俱焚！」

針對相關指控，謝銘元反駁表示，陳韻如擔任執行長時，連續2年慘賠，董事會才決議將她解職，絕非私人恩怨，今年他接手後，公司虧損減半，成績有目共睹。至於外遇一事，謝並未否認，但否認將小三安插進公司，還強調公司沒有併購計畫，指控並非事實。



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