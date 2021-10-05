對火著迷與死前記憶有關！通靈女揭紅色胎記秘密　前世今生關係曝

記者葉睿涵／編譯

TikTok網友斯蒂芬妮（Stephanie）自稱是「懂得通靈的女巫」，最近發表了驚人的言論，聲稱如果一個人前世是死於火災的話，那他今生可能會對火十分著迷，甚至身上還可能會烙下紅色的胎記。

據《每日郵報》報導，斯蒂芬妮在影片中指出，「過去我們一直都認為，人們會對前世殺死他們的東西感到特別害怕，但我在做完很多前世解讀後發現，那些前世被綁在火刑柱上燒死的人們都有個共同點，他們不止一點都不害怕火，反而還為之著迷。」

▲斯蒂芬妮認為，前世被火刑燒死的人今生反而會更迷戀火，不過在火災中喪命的人則會怕火。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

斯蒂芬妮還舉自己為例表示，「我前世就是被燒死在火刑柱上的，但我非常喜歡火，簡直就像個低調的縱火犯一樣，我覺得這很酷，而且被燒死的人身上會有紅色的胎記，那是被火吻過的痕跡。」

不過，斯蒂芬妮強調，這樣的情形並不適用於那些在傳統火災中死去的人們，「如果你或你親近的人死於房屋火災或森林大火的話，那你可能就會對火留下陰影、害怕炎熱，甚至寧可被凍死，也不願被熱死」。

影片曝光後在TikTok瞬間吸引了400多萬人觀看，許多網友都十分贊同斯蒂芬妮的看法，有人指出，「我們家所有女性的脖子後方都有一個巨大的紅色胎記，巧合的是，我們都對火十分著迷」、「我沒有紅色胎記，但我在火警演習中，或是火災警報響起時，一直都感到十分不安」。

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