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「射死綠衣人」挨轟　徐巧芯：民進黨稻草人戰術玩不膩

▲▼台北市議員游淑惠被網友發現，撞臉《魷魚遊戲》中的詭異娃娃。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧被網友發現，撞臉《魷魚遊戲》中的詭異娃娃。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧被指，撞臉韓劇《魷魚遊戲》中123木頭人的詭異娃娃，同黨台北市議員徐巧芯留言「她很強」、「射死一堆穿綠衣服的人」。民進黨前青年部主任吳濬彥抨擊喪心病狂，並諷刺徐巧芯忘了「1947年時國民黨真的射殺很多台灣人」。對此，徐巧芯今（3日）反擊，民進黨的稻草人戰術玩不膩。

徐巧芯在臉書表示，網路上火紅的「塔綠班」，是指民進黨部分偏激的支持者或側翼網紅在網路上到處出征霸凌，結果民進黨開始有人跑出來說「不要戰人民」，「拜託，戰的從頭到尾都是民進黨、網軍、側翼好嗎，什麼時候塔綠班等同於一般人民了？拖人民下水幹嘛啦！」

徐巧芯指出，類似的手法先前也是有的，記得五月疫情大爆發時，在野黨批評政府沒超前部署，導致醫療資源快要崩潰，那時候民進黨跑出來說「不要批評醫護」，沒人批評醫護，是批評陳時中，要快篩沒快篩、要PCR沒PCR、沒疫苗、3+11的會議紀錄還拿不出來，「你們把醫護人員拖下水幹嘛？」

徐巧芯提到，或者先前諾富特、部桃群聚事件時，在野黨在檢討過程當中有沒有行政疏失，但只要發生在民進黨執政縣市，民進黨就跳出來說要團結一致，這一刻都是桃園、屏東人，「不要污名化人民」，大家是在檢討政府施政，幹嘛又拖人民下水？「喔不過如果發生在雙北，就可以說萬華破口、全國陪坐牢，沒有一點肩膀，什麼都要拉人民當擋箭牌，每天紮草人來打，可不可以長大一點啊，這種媽寶執政到底有完沒完」

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