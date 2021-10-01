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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不在籍投票花4年才出行政院　江啟臣批：利益擺中間、權利放兩邊

▲▼江啟臣批不在籍投票花了4年才出行政院。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣批不在籍投票花了4年才出行政院。（圖／翻攝江啟臣臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院會30日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，送交立法院審議。國民黨立委江啟臣1日批評，中選會107年10月22日曾承諾有提出公投法修正草案將一併提出卻跳票，便利公民權行使的不在籍投票花了近4年才出行政院「政治利益擺中間、公民權利放兩邊」。

江啟臣透過臉書批評，行政院終於通過公民投票不在籍投票法草案，並表示要到2023年才能實施，為的不是便利人民行使公民權，只有滿滿的政治算計，根本就是提籃假燒金、假好心。

江啟臣表示，公投法在106年修正通過時即明訂不在籍投票另以法律定之，中選會前主委陳英鈐107年10月22日在立院備詢時就承諾，未來如有提出公投法修正草案將一併提出。108年4月、5月接連二次提出公投法修正草案，但就是沒有公投不在籍投票法草案。

江啟臣強調，行政院在昨天院會才通過，整整1年5個月的時間，面對過去的承諾全跳票，中選會身為獨立機關，默不吭聲，主委和副主委還繼續接受提名，根本是唾面自乾。

江啟臣批評，蔡政府為了讓公投與大選脫鉤，可以只用一個月的時間通過，可是便利公民權行使的不在籍投票卻花了近4年才出行政院，而且限制重重，只允許國內移轉投票，通訊投票、電子投票通通不納入，中選會主委李進勇還以必須建置相關系統、辦法修正、人員訓練為由拖延，讓今年12月18日的公投無法實施不在籍投票，充滿政治算計，把政治利益擺中間、公民權利放兩邊。在野要公投，執政毀公投，民進黨執政後成為民主進步「擋」，中選會淪為「終」選會。

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