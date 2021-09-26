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臉書「彰化人大小事」無預警滅團！管理員傻眼：不知犯了什麼錯

▲▼彰化人大小事遭滅團。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

▲彰化人大小事遭滅團。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

臉書社團「彰化人大小事」無預警遭到滅團，28萬多名成員瞬間搜尋不到社團，讓管理員十分不解，為何用心經營這麼久，卻遭到滅團，也有不少團有表達擔憂，希望能盡快恢復。

臉書社團「彰化人大小事」成立至今已有9年，內部成員約有28萬人，管理員楊語弦等人用心經營社團，審核嚴格，也會避免貼文涉及政治、保護個資，一步一步將社團壯大。

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不過，有社友25日搜尋，找不到社團，以為被踢了，後來才知道，竟是遭到「滅團」，讓人十分傻眼，楊語弦也感到困惑，不曉得到底是犯了什麼錯，才會無預警滅團。

▼彰化人大小事遭滅團，管理員感到納悶。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

▲▼彰化人大小事遭滅團。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

許多社友感到不捨，楊語絃與另一名蔡姓版主也在分社分享資訊，希望能找回舊有團員，不少人在下方留言，前幾週社團湧入大量機器人帳號，是否與此次滅團有關，也有人說明，會有三種可能遭到封鎖，一是大量帳號瞬間檢舉，二是大量假帳號瞬間以違規貼文洗版，三是討論到敏感話題。

也有人分享，曾經碰到類似狀況，按照臉書程序進行申復，需要管理員的帳號申請身份證、健保卡雙重認證，就比較不會發生這種狀況。

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彰化人大小事臉書社團滅團

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