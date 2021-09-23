館長怒嗆純情工程師：給20萬處理妹子幫「吸膿」　爽到看女人就怕

▲館長怒嗆純情工程師，只要給錢就可以替他處理妹子幫「吸膿」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

D奶直播主「嵐嵐LanLan」與純情工程師的抖內糾紛，因為在網路上引發許多人的討論，也成為館長陳之漢在22日晚間直播討論的話題，他不僅殘忍怒嗆工程師，抖內行為就是「歡喜做，甘願受」，女直播主的謀生方式本來就是靠抖內，從頭到尾都沒騙你，甚至還說不如給他20萬處理妹子幫「吸膿」，保證爽到看見女人就害怕。

館長對於抖內行為分析，看直播喜歡直播主就送個小禮物就好，不要花錢給禮物了又要抱怨，以往就經常看到宅男工程師抱怨看直播被騙，但其實這不叫被騙，這叫「應該死好！」

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館長接著怒嗆，「我就再殘忍一點」，拿20萬過來幫你處理一個禮拜的妹子，直接X到陽痿，整天幫「吸膿」、整天吃「鮑魚」吃到海鮮過敏，保證看見女人轉頭就走，覺得女人好可怕。

▲館長說宅男工程師真的很傻，只會守著螢幕，等待直播主念出你的ID。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長感嘆，這些宅男真的很傻，花錢就可以處理的不去處理，非要痴痴的守著螢幕，等待直播主念出你的ID，「看著螢幕抖內打手槍有比較爽嗎？」什麼都沒摸到，為什麼會花到上百萬？

館長說，這些宅男工程師社會經驗不多，人生絕大多數的時間都在讀書，但是身為男性也要懂玩，需要適時的發洩一下「不然精蟲會咬大腦」，抖內直播主有發洩到什麼嗎？懂玩的朋友可以幫忙一下，偶爾帶去吃一下「豆干」，或者去酒店坐一下，了解一下行情。

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