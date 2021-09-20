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湯景華縱火奪6命「依兩公約免死」 　檢察總長提非常上訴

▲▼湯景華反問記者，辯稱清白。（圖／記者吳銘峯攝）

▲縱火犯湯景華。（圖／記者吳銘峯攝）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北20日電）男子湯景華因細故縱火導致6人身亡，歷審判死刑，但最高法院認間接故意殺人罪，依兩公約不能判死，改判無期徒刑定讞。檢察總長江惠民指出，法院誤解公約意涵，提起非常上訴。

江惠民今天受訪表示，本件提起非常上訴，法律問題在於，公民與政治權利國際公約第6條第2項之「情節最重大之罪」對應至我國法，是否應排除行為人基於間接故意之殺人罪？也就是，我國法院對於基於間接故意犯殺人罪且情節重大的被告，得否判處死刑？

江惠民指出，最高檢檢察官參考同樣批准公政公約、且保留死刑的美國及日本2國的立法例及判決見解，認為最高院誤解公政公約，而且聯合國人權事務委員會2018年一般性意見也提及「情節最重大之罪」包括間接故意殺人。

江惠民指出，「間接故意」不法內涵與罪責，未必比「直接故意」輕微，湯景華案所涉的「間接故意」法律問題，最高法院先前有分歧見解，且具原則重要性，實務經常發生，為此，本案判決違背法令，依法提起非常上訴。

全案緣於，湯景華民國103年與翁姓男子爭執，控告翁姓男子傷害但法院判無罪。湯景華自認求償無門，透過判決書等文件得知翁姓男子住處而謀劃報復，105年3月23日凌晨到翁姓男子新北市三重區住處騎樓朝機車縱火。

與湯景華起爭執的翁姓男子當時服役不在家，火勢延燒連棟公寓，導致翁家6人身亡；一審到更二審都判湯景華死刑，但最高法院認為湯景華基於間接故意犯下殺人罪，依兩公約規定不能判死，7月間自為改判無期徒刑，全案定讞。

▼湯景華105年3月凌晨前往三重區騎樓縱火，釀成6人死亡。（圖／資料照）

▲三重縱火犯湯景華犯案影像曝光。（圖／ET資料照片）

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