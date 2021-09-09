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她打疫苗想「隔天休假」被打槍！　主管神回：打完馬上回公司

頭痛,感冒,發燒,脖子痛,頸部僵硬。（圖／記者黃克翔攝）

▲打完疫苗會燒幾天沒人說得準。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃可昀／綜合報導

接種疫苗多少會出現副作用，嚴重程度每個人不一樣，有些人甚至會連續高燒好幾天，因此政府規定雇主要給「2天疫苗假」，不過仍有些公司私底下違反規定，要求員工打疫苗不得請假，讓許多上班族實在很無奈。

一名女子在臉書社團「爆怨2公社」表示，她10日要接種疫苗，於是詢問主管是否能把18日的假挪到11日，讓她打疫苗隔天可以好好休息，結果主管考量到人力分配不給她請假，讓她很擔心自己當天若發燒不舒服，這種狀態下該如何工作？

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲政府規定2天疫苗假雇主不得拒絕，但能不支薪。（圖／翻攝自爆怨2公社）

於是主管想出另一個辦法，問原PO能否將10日的休假改成11日，疫苗打完就立刻奔去公司上班。原PO原本就安排10日休假要打疫苗，想不到主管竟要求她換假，10日打完疫苗馬上回公司，隔天再在家休息，令她相當兩難，PO文抱怨「打完當下誰可以這麼厲害，知道說打完當天不會不舒服的？」

網友留言，「一樣休10號就好，隔天有症狀的話，他不能不給休，妳有先告知了」、「我都已經不舒服快一週了，每天都有幾次心跳降到40幾到50幾，都覺得快強制關機，誰能預測自己打完疫苗會怎樣」、「我公司是打疫苗當天一天假，隔天也一天，所以共兩天無薪不扣績效的假」、「我打完隔天真的在家一整天，根本痛到不能動。」

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