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今增1死！板橋70多歲翁「到院前無生命現象」　確診即死亡

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增新增1人死亡。死亡個案為一名70多歲有慢性病史的男性，9/3至9/6多次因其他原因就醫，9/4快篩陽性，9/7到院前無生命跡象，同日死亡，PCR也驗出陽性。發言人莊人祥表示，該個案就是昨日公布的新北感染源不明本土個案，確診地同樣也在板橋。

指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今(2021)年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為台北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。境外移入兩例則均與新北埃及爸有關。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,911,463例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,894,136例排除)，其中16,062例確診，分別為1,447例境外移入，14,561例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

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2020年起累計838例COVID-19死亡病例，其中828例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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