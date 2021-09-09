居檢外出跨縣市見親友！她挨罰7萬「嫌罰太多」哭喊：我單親

▲許女從澳門返台，違反居檢規定外出找親友遭裁罰7萬，提起行政訴訟仍被駁回。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者陳羿妏／台北報導

許姓女子2020年2月7日自澳門入境後，依規定應進行居家檢疫14天，不料，她卻違規外出，跑到新北去找親友，事後被警方查獲，遭裁罰7萬元。許女不服提訴願遭駁回，再提行政訴訟，聲稱處罰違反比例原則，且她是單親家庭出身，無法負擔7萬鉅額罰鍰。台北高等行政法院審理後，駁回告訴，全案不得抗告。

判決指出，許女2020年2月7日自澳門入境，依規定必須居家檢疫14天，解除日為2月22日，不過，居檢期間，許女於2月15日遭警方查獲，從桃園龜山區住家跑至新北樹林親友家，事後桃園市政府依違反《傳染病防治法》裁罰許女7萬元。

許女不服提起訴願遭駁回確定後，再提行政訴訟，主張自己不熟居家檢疫規定，事發當天是由母親開車載往樹林區的親友家探訪，並非故意違法，且她並未搭乘大眾運輸工具與一般民眾直接接觸，入境至今也沒有確診，惟單親家庭出身的她，家計負擔重，無力負擔7萬元罰鍰，市府裁罰行為已違反比例原則。

桃園地院勘驗，桃園市政府提出相關事證，確認許女違規，審酌許女明知自己是居檢對象，居家檢疫期間不得外出，仍前往親友家中探訪，活動範圍跨越新北市、桃園市，於室內空間與親友聚會，已有提高社區傳播風險，影響公益甚鉅，故駁回告訴。案經上訴，日前台北高等行政法院審理後，駁回告訴，全案不得抗告。