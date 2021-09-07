12星座男「這樣」對你　其實心裡根本沒有你

▲從小細節看出男人是否對你真心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

在感情世界裡，並不是所有甜言蜜語都可以相信，很多時候一個人男人感覺起來愛你，但是其實心裡根本就沒有你，據《星座好朋友》網站分析，12星座男對你是否真心，從很多小地方就可以看得出來，醒醒吧女孩們！

「給你承諾，卻一直沒實際行動」

牡羊男、雙子男、獅子男、射手男

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這個世界上大概沒有女生會排斥甜言蜜語，那些情話雖然好聽，但是你會發現這些星座男，只有嘴上說說，卻沒有實際行動，好像也沒有打算讓你感到安心，認為說句話哄哄你就好，表面上看他好像很愛你，聽起來也很愛你，其實心裡根本就沒你。

「你不舒服會關心你，但卻不會馬上趕來看你」

巨蟹男、天蠍男、天秤男、雙魚男

每個人都有不舒服、生病的時候，加上許多女生每個月生理期會有經痛狀況，其實戀愛中的女孩，會自然習慣去依賴男生，如果是愛你的男人，你真的很嚴重很不舒服，真的不會多說什麼，會立刻趕來你身邊。這些星座男真的愛一個人，就會特別想要好好照顧對方，但是如果反之，就只是說說敷衍，如果只是虛情假意，那麼他可能訊息上面會很擔心你，但是就僅此而已，不會有其他的表現。

「對你好但是卻捨不得為你花錢」

金牛男、魔羯男、處女男、水瓶男

如果男人平常對你很好，但是卻在需要他花錢的時候，總有藉口拒絕你，又或是真的不想在你身上花太多錢，那麼他心裡根本就沒有你，才會這麽小氣。這些星座男是很精打細算的，也很容易在感情裡分得很清楚，你在他心裡的位子多高，他才會想要付出多少，也會看看你對他付出的有多多，如果都不如他的預期，那麼就休想要他為你做半點事。