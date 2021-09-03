台灣石斑魚找銷售市場　蘇清泉：不止兩岸四地…還要打美國盃

▲枋寮養殖業者進行龍膽石斑種魚移池作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣是公認石斑魚養殖王國，受政經環境及兩岸關係影響，衝擊市場出路，立法院顧問、也是東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉允諾運用人脈積極為養殖業開拓美國等新的市場，來分擔風險、增加收入。

屏東養殖漁業技術舉世聞名，位在枋寮的龍佃海洋生物科技股份有限公司，更是在1995年7月1日用人工方式成功繁殖龍膽石斑的領航者，老闆戴昆財被稱為「石斑魚大王」。

日前，該公司進行龍膽石斑種魚移池作業，蘇清泉偕同助理前往實際了解，看到80尾種魚負責傳宗接代工作，漁民們為確保龍膽石斑魚繁殖順利，在移池前後，要進行消毒、殺菌等，每一個環節，都要很仔細，確保種魚健康，相當辛苦。

蘇清泉經由戴昆財的介紹，了解龍膽石斑魚非常長壽的魚種，可以活到8、90歲，過去野生的龍膽石斑魚已列為保育，經戴的人工繁殖成功，消費者才有機會享用到如此鮮美的魚類，背後投入的資金與時間、辛酸和血淚，實在是非常辛苦的一段路。

台灣擁有世界養殖石斑魚最好的養殖技術，生產最好的斑魚也要有好的市場與通路配合，蘇清泉表示，受到政經環境與兩岸關係的改變，讓屏東縣的養殖漁業，受到衝擊，在這段期間，他想了非常多方法，也找了非常多朋友，運用人脈，就是要為縣內養殖漁業，找到出路，不只是兩岸四地，也要打美國盃，才能讓產品銷出去，興盛屏東產業，帶來經濟繁榮，縣民及年青人一起都有好出路、 過好日。

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