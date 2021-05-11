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重燃游擊隊女孩魂！The GIRL you wanna be國際版畫藝術特展正式登場

對現代人來說，必定不會對「女性主義」（Feminism）一詞感到陌生，但你知道嗎？它在藝術史上的出現的時間，也不過是上個世紀 80 年代的事，算是相當前衛的思想浪潮，至今仍推動著社會的發展，也啟蒙了許多藝術家以女權為題創作。

▲「女性主義」啟蒙了許多藝術家以女權為題創作。

「女性主義」（Feminism）最初指的是一種以女性經驗和感受為基礎，追求性別平權的社會理論與政治運動，核心精神包括：消除性別定型觀念、爭取婦女與男子平等的教育和就業機會等，最早主要發跡於歐美，可追溯至1850年，其影響力如今已遍及世界各國的政治、經濟和文化領域，也啟蒙了無數文藝作品的誕生。

而說起「女性主義」的字眼正式出現在當代藝術圈的濫觴，最具代表性的事件是發生在1985年、由美國女性藝術家共同在紐約發起的「游擊隊女孩」（Guerrilla Girl）運動。

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▲1985年由美國女性藝術家共同在紐約發起的「游擊隊女孩」運動。
戴猩猩頭套的游擊隊女孩

1984年，「現代藝術博物館」（Museum of Modern Art）展出了一檔以《近期畫作與雕塑的國際調查》為名的展覽，但165名參展藝術家中，卻只有13名是女性，為此，7位美國女性藝術家便在隔年組成了「游擊隊女孩」，針對該展男女比例懸殊的問題，發起抗議。

一群頭戴大猩猩頭套的「游擊隊女孩」在紐約曼哈頓首次出擊，高舉「世界的良心」的口號，在紐約蘇活區到處張貼抗議女性藝術家在展覽展出的比例。當她們被問「為何使用大猩猩頭套？」時，她們表示「 我們是誰不重要，這場運動主要想專注在議題之上，而不是我們的人格，或我們的工作。 」

▲猩猩頭套成為「游擊隊女孩」最鮮明的標誌。

 

參展藝術家

胡容 Dung Ho、琳恩・弗里茨 Linn Fritz、何芝諺 Kathrin Honesta、辛塔・艾瑞芭絲 Cinta Arribas、斯薇塔・多羅謝娃 Sveta Dorosheva

展覽資訊

The GIRL you wanna be — 國際版畫藝術特展
2021.05.04（二）- 2021.06.06（日）
放空間 FUNSPACE，台北市松山區南京東路四段51號3樓
預約參觀：0971-531073

 （完整文章請看城市美學新態度

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