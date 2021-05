重燃游擊隊女孩魂！The GIRL you wanna be國際版畫藝術特展正式登場

對現代人來說,必定不會對「女性主義」(Feminism)一詞感到陌生,但你知道嗎?它在藝術史上的出現的時間,也不過是上個世紀 80 年代的事,算是相當前衛的思想浪潮,至今仍推動著社會的發展,也啟蒙了許多藝術家以女權為題創作。

▲「女性主義」啟蒙了許多藝術家以女權為題創作。



「女性主義」(Feminism)最初指的是一種以女性經驗和感受為基礎,追求性別平權的社會理論與政治運動,核心精神包括:消除性別定型觀念、爭取婦女與男子平等的教育和就業機會等,最早主要發跡於歐美,可追溯至1850年,其影響力如今已遍及世界各國的政治、經濟和文化領域,也啟蒙了無數文藝作品的誕生。

而說起「女性主義」的字眼正式出現在當代藝術圈的濫觴,最具代表性的事件是發生在1985年、由美國女性藝術家共同在紐約發起的「游擊隊女孩」(Guerrilla Girl)運動。

▲1985年由美國女性藝術家共同在紐約發起的「游擊隊女孩」運動。



戴猩猩頭套的游擊隊女孩

1984年,「現代藝術博物館」(Museum of Modern Art)展出了一檔以《近期畫作與雕塑的國際調查》為名的展覽,但165名參展藝術家中,卻只有13名是女性,為此,7位美國女性藝術家便在隔年組成了「游擊隊女孩」,針對該展男女比例懸殊的問題,發起抗議。

一群頭戴大猩猩頭套的「游擊隊女孩」在紐約曼哈頓首次出擊,高舉「世界的良心」的口號,在紐約蘇活區到處張貼抗議女性藝術家在展覽展出的比例。當她們被問「為何使用大猩猩頭套?」時,她們表示「 我們是誰不重要,這場運動主要想專注在議題之上,而不是我們的人格,或我們的工作。 」

▲猩猩頭套成為「游擊隊女孩」最鮮明的標誌。



