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振興券怎麼發？　綠委陳瑩拋歧見：不要再1千換3千

▲▼立委陳瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳瑩。（圖／資料照片）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，行政院擬規畫再度發放振興券，民進黨立院黨團19日稱則國民黨普發現金的主張「不可取」。不過，民進黨籍原住民立委陳瑩20日透過臉書表達不同意見稱，不應該繼續用「1千換3千」模式，而應直接發放振興券，雖然可能增加約234億元預算，但還在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定的預算規模之內。

國民黨主席江啟臣19日呼籲，不要把去年三倍券拿來今年繼續使用，「如果是那樣的話，相信民怨也會複製貼上，反彈你！」遭民進黨立院黨團幹事長劉世芳反批，普發現金是不可取，因為沒有考量到貧富差距，沒有真正紓困產業。

對此，陳瑩20日上午透過臉書表示，截至目前為止，行政院依據《紓困振興特別條例》送交立法院審議的預算案規模只有6795億元，還有1605億元的預算可用，行政院只要檢具特別預算案送赴立院，即可動支部分，也就是說，現在開始超前部署準備「千億振興」是沒有問題的。

陳瑩指出，今年產業受疫情影響的情形比去年嚴重，在特別預算仍可充裕運用之下，建議行政院推動「千億振興」，依照去年振興的經濟效益成果，推論「千億振興」可創造的經濟效益在「2千億以上」

陳瑩表示，希望去年所有的振興方案都可以延續辦理，並且「預算增加、規模擴大」，而原民會去年的振興方案有「行動支付回饋」、「部落景觀優化」、「產業多元行銷」3項，去年合計共2億元，振興成效頗受好評，希望這3項振興方案仍可分配經費繼續推動。

陳瑩說，去年「以1千換3千」的模式推動「三倍券」，建議今年應該直接發放振興券，不再用「收1千」的方式，雖然直接發放可能需增加預算約234億元，但該預算仍在「千億振興」規模之內。

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