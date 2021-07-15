2021畢業歌／慧燈中學《盛放》

《盛放》

作詞：林科延

作曲：吳芸晰、吳昱寬、林子榮、林羿均、楊孔瑜、張云瑄、張芸愷、藍鈺婷、林杰 (rap)

演唱：林子榮、吳昱寬、賴宏仁、鍾晴、林家樺、范馥鵑、潘宗旻、張芸愷、李傅行毅、鄭伊庭、藍鈺婷、何品賢

創作理念：我們一起寫下了這首名為青春的篇章。三年的苦澀酸甜，一切都走進了回憶，剛入學的我們、創造美好記憶的我們、一起奮鬥的我們、完成夢想的我們，一切都恍如昨天。句點不是結尾，故事未完待續，我們在不久的將來定能再次相遇。

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歌詞：

去年 夏天拉著你雙手

一起踏上 那一片雲朵

你笑著 眼說 有好多天涯海角

想一起去瘋 要一起築夢



想要 回頭卻都已成空

但我記住 那一份感動

來到了 出口 屬於我們的天空

別怕有我 會為你守候



三年前 帶著夢想與希望 青澀的臉龐

在睡前一起許下我們的願望



Oh~你 想成為我的翅膀 引領我翱翔

不怕風雨 傷痕逃亡

我會一直陪在你身旁



Oh~我 要成為你的太陽 活在你心上

就算跌跌撞撞 橫衝直闖

也要和你奔向未知的遠方



（rap)

下課要玩什麼我都隨意

上課記得對老師問題回應

問你高中青春包含哪種劇情

具體描述我來幫你複習回憶



校慶 歲末 另當別論

你有看過哪個校長會耍雙節棍

簡餐部分 Pizza Hut可不簡單

希望有天能讓同學們自由點餐



喔對了 不要小看了廚工

他們一點也不普通

當搭配上 飯瓢口罩手套

打菜還有濺射傷害修煉傳奇武功



彷彿聽到時代地跫音

包含著枕山的風景和對愛情的憧憬

想必聽到這裡早已引起你我共鳴

在未來的路上期盼再次與你同行



Oh~我 會成為你的希望 和你去翱翔

不再迷惘 失去方向

因為我已學會要如何堅強



Oh~我 要成為你的光芒 去把你照亮

留下熱淚盈眶 遺憾埋藏

慶幸一路是你陪在我身旁



Oh~我 要成為你的光芒 去把你照亮

留下熱淚盈眶 遺憾埋藏

慶幸一路是你陪在我身旁