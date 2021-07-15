2021畢業歌／慧燈中學《盛放》

《盛放》
作詞：林科延
作曲：吳芸晰、吳昱寬、林子榮、林羿均、楊孔瑜、張云瑄、張芸愷、藍鈺婷、林杰 (rap)
演唱：林子榮、吳昱寬、賴宏仁、鍾晴、林家樺、范馥鵑、潘宗旻、張芸愷、李傅行毅、鄭伊庭、藍鈺婷、何品賢
創作理念：我們一起寫下了這首名為青春的篇章。三年的苦澀酸甜，一切都走進了回憶，剛入學的我們、創造美好記憶的我們、一起奮鬥的我們、完成夢想的我們，一切都恍如昨天。句點不是結尾，故事未完待續，我們在不久的將來定能再次相遇。
歌詞：
去年 夏天拉著你雙手
一起踏上 那一片雲朵
你笑著 眼說 有好多天涯海角
想一起去瘋 要一起築夢
想要 回頭卻都已成空
但我記住 那一份感動
來到了 出口 屬於我們的天空
別怕有我 會為你守候
三年前 帶著夢想與希望 青澀的臉龐
在睡前一起許下我們的願望
Oh~你 想成為我的翅膀 引領我翱翔
不怕風雨 傷痕逃亡
我會一直陪在你身旁
Oh~我 要成為你的太陽 活在你心上
就算跌跌撞撞 橫衝直闖
也要和你奔向未知的遠方
（rap)
下課要玩什麼我都隨意
上課記得對老師問題回應
問你高中青春包含哪種劇情
具體描述我來幫你複習回憶
校慶 歲末 另當別論
你有看過哪個校長會耍雙節棍
簡餐部分 Pizza Hut可不簡單
希望有天能讓同學們自由點餐
喔對了 不要小看了廚工
他們一點也不普通
當搭配上 飯瓢口罩手套
打菜還有濺射傷害修煉傳奇武功
彷彿聽到時代地跫音
包含著枕山的風景和對愛情的憧憬
想必聽到這裡早已引起你我共鳴
在未來的路上期盼再次與你同行
Oh~我 會成為你的希望 和你去翱翔
不再迷惘 失去方向
因為我已學會要如何堅強
Oh~我 要成為你的光芒 去把你照亮
留下熱淚盈眶 遺憾埋藏
慶幸一路是你陪在我身旁
Oh~我 要成為你的光芒 去把你照亮
留下熱淚盈眶 遺憾埋藏
慶幸一路是你陪在我身旁
讀者迴響