快訊／板橋大遠百櫃姐2家人為環南攤商　侯友宜：啟動1500人快篩

記者羅婉庭／新北報導



新北市板橋大遠百4樓櫃姐及其家人確診，對於是否應針對大遠百進行全面快篩？市長侯友宜30日指出，櫃姐感染源很清楚，她的爸爸及婆婆為台北市環南市場攤商，目前已經擴大匡列採檢，檢驗結果都是陰性，大遠百也已啟動全面消毒，業者自主停業一天，進行企業快篩，將進行1500人快篩。

新北市衛生局29日晚間證實，板橋大遠百一名櫃員6月29日採檢PCR陽性，目前已立即展開疫調，擴大匡列採檢相關接觸者。該名櫃員的家屬為環南市場攤商，為新北市29日公布確診個案，該名櫃員與另5名家人均被匡列為接觸者安排進行採檢，後續衛生局也將持續追蹤，並針對確診個案進行疫調。

至於傳染脈絡，衛生局說明，櫃姐婆婆為環南市場攤商，於6/27日採檢，6/28確診，櫃姐因與曾與婆婆接觸，6/28被匡列採檢，昨天確診，25日為最後一天上班日。衛生局進一步指出，櫃姐一家7口同住，包括公公、婆婆、2兒子、2媳婦、1孫，公婆都在環南市場工作，婆婆28日最先確診，其他6名家人也被匡列居家隔離並要求採檢，最後只有櫃姐1人驗出確診。

▼新北板橋大遠百櫃姐染疫，30日說明市府後續作為。（圖／翻攝直播，下同）



侯友宜上午受訪時表示，該名櫃姐感染源來自於環南市場感染，非常清楚，目前有接觸的人都已經匡列採檢，皆為陰性。