【傳愛的旅程】吃完「愛的早餐」一起快樂學習

《愛的早餐》

文／林璟倩

「給孩子魚吃，不如教他如何釣魚。」簡單的一句話，正是東森慈善基金會長期深耕部落的信念。運用東森購物九百萬會員捐贈的愛心發票，東森慈善基金會創立了「愛的早餐」基金。過去14年來，每個月愛心發票的對獎所得，實實在在的填飽了三萬多個孩子的肚子。孩子的成長不能等，在他們求學的過程中，只要好好地把早餐吃好，就能健健康康的長大、精神飽滿的認真學習，從而探索自我、建立自信，並從中找到自己的天賦和未來努力的方向。

原鄉的孩子都有一張仰望的臉，一雙清亮的眼睛，從小在山野裡成長的他們，個個能歌善舞、體能絕佳。每個偏鄉的原住民小學，也都嘗試從中發掘孩子們的喜好和專長，發展特色課程，啟發學習的無限可能。

▲吃完「愛的早餐」，古風國小的孩子練起射箭特別專注也特別有力氣。

古風國小 射箭常勝軍

像是位在中央山脈東麓的花蓮古風國小，這個布農族的迷你小學，過去十多年來在校長和家長的熱心推動下，積極發展射箭運動。古風國小的小朋友，個個都能拉弓射箭，練就出一手百步穿楊的本事，古風射箭隊也成為全國射箭比賽的常勝軍，幾乎包辦個人和團體的各項大獎，2016 年還曾代表中華台北，遠征美國阿拉巴馬州參加第132 屆國際射箭邀請賽，獲得二金一銀二銅的佳績。

時任校長的田楊橋說：「是愛的早餐讓每個小朋友熱衷於練習，不僅能修煉脾氣，還能讓孩子更有耐心、更具專注力。」而射箭隊的成員古文杰也強調：「吃完東森愛的早餐，覺得特別幸福，練習起來也特別有能量。」古文杰也因為參加射箭隊而找回自信，他說：「我相信只要永不放棄，就會有成功的一天。」

▲屏東地磨兒國小的孩子，最喜歡柔道晨練結束後吃「愛的早餐」補足元氣。

地磨兒國小 柔道獎不完

屏東地磨兒國小德文分校則在柔道項目表現亮眼。由於就讀的都是排灣族的孩子，立校精神就是期待他們成為歷經大地磨練的太陽之子，在奧運國手級的柔道教練包宏義的指導調教下，征戰各項柔道比賽，獲獎連連。每天晨練結束後，大家聚在一起吃「愛的早餐」補足元氣，是孩子們最開心的事。他們天真的笑說：「吃了愛的早餐，讓我有力氣過肩摔。」而教練包宏義也表示，「柔道是高強度的運動，需要適時的補充營養」，他覺得有了「愛的早餐」，可以幫助孩子們增強體能，也有助於他們長高長壯，在實際演練、對打時，也能比較專注。

▲嘉義光華國小的孩子勤練舞獅，要做傳統技藝的小小守護者。

光華國小 弄獅拚鬧熱

而遠在阿里山上的嘉義竹崎光華國小，則有著一個特別的小小舞獅團，經常在全國賽事中得獎。由於生活在高山上的孩子沒有太多的休閒娛樂，看到廟宇慶典上弄獅拚陣頭的精采熱鬧，也模仿大人敲鑼打鼓操演起來，師長們乾脆找來老師傅傳承舞獅技藝。經由獅隊的薰陶和訓練，小朋友在學習態度上有了很大的轉變，再加上每回練習完畢，都可以享用營養可口的「愛的早餐」，因此人人樂於加入舞獅團練，成為傳統技藝的小小守護者，也從中獲得了滿滿的成

就感與自信心。

▲「愛的早餐」讓部落孩子找到學習動機，也讓大看到他們的音樂潛能。

東竹國小 幸福排笛手

花蓮東竹國小也有一群幸福的孩子。有鑑於孩子們特別喜歡吹奏樂器，學校請來知名的排笛王子張中立指導小朋友學習大排笛。經由東森「愛心公益平台」的號召，以及東森購物會員的善心支持，順利為小朋友募集到所費不貲的夢幻大排笛。小朋友們每天享用完豐盛的「愛的早餐」，再元氣滿滿的上課學習，練習吹奏大排笛。一年下來竟可以在「送愛到部落」晚會上擔綱演出，吹奏溫馨感人的《My Heart Will Go On》及《新老鷹之歌》，精湛的表演贏得滿堂喝采，也看到孩子們的音樂潛能。

▲花蓮東竹國小的孩子吃完「愛的早餐」，吹起排笛特別認真來勁。

音樂的種子同樣也在台中大林國小和福民國小的小朋友心中萌芽。在吃完東森「愛的早餐」，養足精神和體力之後，小朋友們也分頭學習直笛、口風琴，或玩起烏克麗麗和陶笛。從認識樂器、認識五線譜開始，讓喜愛音樂的孩子，徜

徉在美妙的音樂世界裡，也把他們吹奏樂器的快樂和大家分享。

東森慈善基金會樂見孩子們透過「愛的早餐」找到學習動機，也對長期站在第一線的師長們由衷感佩。他們願意花費額外的時間和心力，發掘孩子在課業以外的興趣，找出特殊的潛能，以及未來前行的方向。看著熱情純真的孩子們因為「愛的早餐」補足元氣、健康長大，也因著天賦的好才藝綻放出自信的笑顏，著實讓人感動。我們相信只要給孩子一個支點、一個機會，和多一點點的鼓勵，未來他們都能找到自己的一片天空。

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