恐怖私刑「浸豬籠」　綠窟潭發現大量古代女性骸骨！

▲綠窟潭地下那些女性的骸骨，就是當年被浸豬籠害死的。（圖／翻攝自百度百科）

文圖／周刊王

歷史文章中指出，早年，女性貞操一旦被毀掉，即使是受害者還是會遭受懲罰，就像在電影、電視劇裡面看到進行「浸豬籠」這項刑罰，在中國大陸廣東梅縣隆文鎮岩前村，村內有一處「綠窟潭」，潭內就被發現數十具人骨，都是過去被浸豬籠處以私刑的被害者。

▲廣東省梅州市的綠窟潭發現1010多具骸骨。（圖／翻攝自百度百科）

綠窟潭是中國大陸發現第一個水下全淹溶洞，水面寬100多平方公尺，潭水四周怪石嶙峋，形態各異。曾有潛水探險專家深潛50多公尺，仍未探到底處。潛水專家指出，綠窟潭底下比較冷，大約20℃，水下鐘乳石發育較好，五顏六色，主要以紅色和綠色為主。有一名考察人員到潭底勘側時，發現一堆白骨，令他驚訝的是，這些屍體手腳都被綑綁，身體被鎖鏈銬住。

▲東省梅州市的綠窟潭發現1010多具骸骨。（圖／翻攝自南方都市報）

綠窟潭地下那些女性的骸骨，就是當年被浸豬籠害死的女子，浸豬籠又稱為沉塘，是古代社會中一種私刑處罰，主要在明清時期被用來懲罰通姦罪的犯人。該刑罰也隱含著犯人「豬狗不如」，即便投胎轉世也不能當人的意思。

浸豬籠過程非常殘忍，執行者會將人活生生關在編織好的豬籠內，使用鐵鍊纏繞住豬籠，周圍綁上石頭，以利於豬籠沉入水底，同時防止裡面的人逃出來，等於「活生生把人淹死」。

據研究，在綠窟潭撈出來的10多具女性骸骨中，都是被浸豬籠的刑罰殺死的，嚴格來說這種刑罰並不是官方推行，而是民間百姓為了以正視聽設立的，那些官府管不到的偏遠地帶，這種刑罰比較常見，屬於當時的一種私刑。

專家指出，這處綠窟潭是在清末民初時期所留下的，是岩前村及周邊村莊用來懲罰違規村民的地方，因此在當地浸豬籠也稱為「浸綠窟」。由於古代封建社會是非常保守且注重禮法，如果丈父過世女生不守寡就是不守婦道，如果偷吃就是犯下滔天大罪，必須被處以浸豬籠，等於「活生生把人淹死」。這樣的情況，也讓人見識到當年保守社會下的歷史悲劇。

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