蔡英文談話全文：端午節明年還有　請國人「留在原地、不要移動」

▲蔡英文總統針對防疫發表談話。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日下午在總統府針對防疫工作發表談話。她表示，端午節將屆，如果因為跨區移動而造成疫情大爆發，家鄉和家人都會陷入險境，總統籲請國人愛家鄉就留在原地、愛家人也請不要移動，請國人「留在原地，不要移動」，相信台灣一定能度過眼前的難關。

總統談話全文：

謝謝大家在這幾個週末「堅守在家」，今天的確診人數，雖然比前幾天減少了，但我們也注意到重症死亡率偏高。尤其是長者、慢性病患者，很容易一下子轉為急症，造成難以挽回的遺憾。

政府會持續強化醫療能量，我也要提醒大家，落實防疫工作，一定要相互提醒，沒有必要，真的不要出門。

今天行政院已經宣布，「強化三級警戒」延長到六月二十八號，另外，大學指考則延期到七月底辦理。造成的不便，還是要拜託大家多多擔待。

現在，為了減少群聚，我們已經實施傳統市場分流採買，身分證字號最後一碼是單數的，週三、週五、週日採購；最後一碼是偶數的，週二、週四、週六採購。

有效分流，才能夠降低市場的染疫跟傳播的風險。我要再一次地請各位縣市首長，都能夠配合中央的政策，一起為防疫來努力。

另外，最近大家都在討論端午節要不要回家。到昨天，高鐵、台鐵，和國道客運，在端午節期間賣出了將近10萬張票。經過很多人的呼籲，雖然有減少，但是還有8.5萬張票。

我想跟各位說，端午節雖然是家人團聚的大節日，但是，今年因為疫情的關係，我要拜託大家：愛家鄉就留在原地、愛家人也請不要移動。

端午節明年還有，如果因為跨區移動而造成疫情大爆發，家鄉和家人都會陷入險境。因此，「留在原地，不要移動」，就是我今年端午節，對國人同胞最重要的請託。

過去這幾天，大家也看到日本、美國分別提供我們疫苗的好消息。其中，日本提供的124萬劑AZ疫苗，檢驗完成後，就能夠進行分配施打。美國提供的75萬劑疫苗，已經啟動後續載運的協調工作，很快也會空運來台。

謝謝所有為此奔走的海內外好朋友。我也保證，政府會盡所有的力量，來爭取更穩定的疫苗供給。

接下來，疫苗施打的規劃，包括順序等等，正由指揮中心偕同公衛專家進行籌劃，完成後就會宣布。

最後，我要再一次地謝謝大家，對防疫造成的不便，多有忍耐。疫情之中，也要拜託大家，對家人、對身邊的朋友，多體諒、多鼓勵。

考驗我們的，永遠不是疫情本身，更是我們能不能在疫情的風暴中，懷抱希望、勇敢面對。過去我們也曾經經歷過各種困難，台灣總是展現強韌的一面。

這一次，我們也一定能度過眼前的難關。團結防疫守台灣，一起來守住我們的國家，謝謝大家。