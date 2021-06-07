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扭蛋轉出甜甜「少女親筆信」　日本男作者：我洗澡時想出來的

▲扭蛋店裡最受歡迎的少女親筆信。（圖／擷取自@baru_san12345）

▲扭蛋店裡最受歡迎的少女親筆信。（圖／擷取自@baru_san12345

實習記者陳培鈞／綜合報導

日本最近風靡一款少女親筆信扭蛋，裡面有「妹妹的手寫信」及「Kiki的手寫信」，2種不同風格的情書，只要200日圓（約新台幣51元）就能充滿戀愛感，深受男粉絲支持。日本知名節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」獨家採訪到該扭蛋的作者，竟是一名男作家，讓網友崩潰表示，為何要揭穿這殘酷的事實。

綜合日媒報導，這間位於名古屋的扭蛋店，店內推出的「少女親筆信（妹からの手纸）」扭蛋最受歡迎，有「妹妹的手寫信」及「Kiki的手寫信」，2種風格，分別是清純戀曲與濃烈愛意。信件主要是可愛的女高中生，向心儀的男同學告白的內容，讓不少男性沉浸漫畫情節裡，而且一顆只要200日圓（約新台幣51元），就能獲得戀愛感，廣受男粉絲的支持。

▲充滿戀愛感的信件，讓許多男粉絲沉浸在幻想裡。（圖／擷取自@baru_san12345）

▲充滿戀愛感的信件，讓許多男粉絲沉浸在幻想裡。（圖／擷取自@baru_san12345）

許多人也相當好奇作者的樣貌，有讀者幻想，作者應該會像廣瀨鈴，或是有村架純那樣清純、甜美。月曜夜未央獨家採訪到該扭蛋的作者，沒想到，竟是一名男性。作者受訪時表示，這些內容都是在洗澡時想的，之後再請女性朋友，把內容寫在信紙上。節目播出後，網友崩潰紛紛表示，「不看節目，就不知道是誰做這個扭蛋了」、「為何要揭穿這殘酷的事實」、「我真的以為作者是女性」、「現實世界總是這麼殘酷」。

▲扭蛋作者曝光，竟是位男性，真相讓網友崩潰。（圖／擷取自ptt）

▲扭蛋作者曝光，竟是位男性，真相讓網友崩潰。（圖／擷取自ptt

 
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