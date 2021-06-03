急募104台平板電腦！弱勢家庭買不起3C孩子在家上課難

▲疫情影響學習轉為線上課程，無力添購學習設備的弱勢家庭學童首當其衝。（圖／至善基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

疫情波及弱勢學童受教權，課程一夕之間轉為線上居家學習，許多家長急忙為孩子採購視訊設備、平板電腦，但原本就入不敷出的弱勢家庭，因疫情經濟狀況雪上加霜，根本無力添購3C產品讓孩子在家上課。長期耕耘台灣弱勢原住民兒少發展的至善基金會，透過企業力挺贊助81台平板電腦，但仍缺104台學習設備，急忙呼籲社會大眾加入贊助行列，讓孩子停課不停學。

至善基金會執行長洪智杰表示，疫情停課以來，學校採取遠距教學，但山區原住民孩童的家庭，並非家家戶戶都有電腦或是平板等數位學習設備，加上許多家庭有3~4個都在就學的孩子，即使爸媽手機都拿出來用，依然不敷使用。因此至善初步向台灣大哥大尋求協助，希望能短暫加入「一人一平板，停課不停學」計畫，而提出需求後立即獲得董事長蔡明忠自掏腰包捐助81台平板給尖石、五峰地區孩童使用，一解孩童上學的燃眉之急。

然而，在感謝企業挺力相助之餘，至善目前服務的孩童仍有104台學習設備的缺口，盼社會能持續鼎力相助，保障孩子受教育的權利，學習不落後，希望在這波疫情中仍有餘力的善心人士能協助孩子無縫接軌數位學習。

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