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印度母子染疫家中亡　精障女：打108通無人救！屍體已腐爛惡臭

▲▼ 印度疫情。（圖／路透）

▲ 印度疫情嚴重程度震驚全球，日前傳出一家三口兩人不幸染疫身亡，僅倖存一位患精神疾病的女兒。（圖／路透）

記者胡萱廷／綜合外媒報導

印度疫情失控混亂局面未解，全國木材搭起的臨時火葬場遍布，全國陷入煉獄般的景象。在印度南部的卡納塔克邦（Karnataka）傳出一起染疫的家庭悲劇，母親、兒子接連因染疫死亡，僅剩女兒奄奄一息說，弟弟生前曾狂撥108通電話求救，但都無人回覆。

綜外媒報導，位於印度南部的卡納塔克邦首府邦加羅爾市（Bengaluru），當地警方於12日接獲民眾通報，鄰居家發出陣陣的臭味，警方則依照指示，到達現場，進屋內發現有兩具屍體，分別由一對母子；45歲男子哈里斯（Harish）與65歲女子阿里亞巴，屍體都已腐爛，相當慘不忍睹。

報導接著指出，屋內尚有一名奄奄一息的47歲拉克希米（Srilakshmi），她透露，弟弟先前不斷撥打電話求救，但體力虛弱倒地，而母親也狀況嚴重，以致無法自理，餓了很多天。

此外，警方一方面證實了拉克希米的說法，哈里斯確實有撥打將近108通的電話求救，但都無人應答，另外，警方也表示，拉克希米因有精神障礙的問題，才沒發現母親和弟弟不幸染疫而去世，目前整個案件持續調查中。

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