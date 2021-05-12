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台灣遊藝場爆黑幕！內行曝「特殊拉客手法」：店家永遠賺錢

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲原PO指出，遊藝場的代幣、積分都可以換現金。（示意圖／記者張一中攝）

記者施怡妏／綜合報導

宜蘭縣爆出群聚事件，讓不少網友們好奇「遊藝場在幹嘛？」有一名內行人解答，台灣的遊藝場經營容易違法，被查封就換名字繼續開，也很懂得經營，客人嚐了幾次甜頭，就會常來報到，認為可以藉此發大財，但店家永遠是賺的。

原PO在PTT回文，現在台灣遊藝場執照牌根本請不下來，就跟酒店牌一樣，一張都好幾百萬再轉手，所以每一張牌都很貴，負責人也都是人頭，「這家被查封就換個名字繼續開」，小間的可能就是付圍事費，比較大間幾乎都是黑道開的，跟白道的關係也會處理好，「全台只有台北市明面上看不到賭博電玩，幾乎轉戰地下或者賭場」，剩其他縣市還能在檯面上繼續生存。

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲原PO指出，全台只有台北市明面上看不到賭博電玩，幾乎轉戰地下或者賭場。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO指出，店家櫃檯的獎品都是擺好看的，客人從遊戲機台贏得的代幣、積分都可以換現金，負責換錢的人都躲在密室，店家也都會舉辦活動，送的都是代幣和分數，獎項都是幾十萬台幣在送，為了確保客人回客率，店家都會調整機台，「賭博電玩店完全不怕你贏錢，不用兩個禮拜你一定吐回去店家更多，真的會去賭的人這錢也一定守不住」。

原PO分享經驗，待的公司本來經營不善，4年後賺錢買下整棟樓，之後又進軍大陸在廣州跟上海各開一間，兩間店月利潤有6千多萬台幣。此外，也常遇過老師、教授、公司主管、科技公司業務員、公家機關公務員來店，有些店家還會推出優惠，拉朋友進來就可以拿積分免費賭，「短短一小時1千元可以贏到4、5千，嚐了幾次甜頭他們就常常來報到」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在留言區蓋高樓。（圖／翻攝自PTT）

最後，原PO寫道，「遊藝場基本客群還是有的，只要會進來賭，我很少看到贏大錢又過的好的，大部分每個顧客都會輸回去，這些顧客都知道莊家永遠最賺，但他們每個都抱著一個屬於自己的夢進來賭，也就是那個夢讓他們口袋空空」。

貼文一出後，網友們看完原PO專業介紹後，留言區蓋起高樓，「來八卦就是要看這種專業分享文」、「長知識給推」、「就封你為賭場王」、「賭博電玩系」、「所以我不去遊藝場的，沒事在人家的場子供養人家幹嘛」、「這真的是黑洞，天啊」。

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