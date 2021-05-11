　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

壽山國家公園竟藏捕獸夾！獼猴3趾被夾斷　警方追查中

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台灣獼猴吱吱黨）

▲壽山獼猴遭捕獸夾斷趾。（圖／翻攝自Facebook／台灣獼猴吱吱黨）

記者崔子柔／綜合報導

高雄鼓山中學附近的登山木棧道近日有一隻獼猴誤入捕獸夾，自行從獸夾脫困後3趾被夾斷。保七總隊第七大隊壽山分隊將對此進行追查。

台灣獼猴共存推廣協會昨（10）日在臉書粉專「台灣獼猴吱吱黨」發文表示，有民眾8日通報，在鼓山中學西側停車場登山口的木棧道，看見一隻獼猴受困於捕獸夾，在地上爬行。

協會9日和導覽員一同上山查看，發現捕獸夾已經脫落，但獼猴的左後肢有3趾被夾斷，「人們常常說，獼猴被保護的太好了，我們也很想問一問，會在國家自然公園中被獸夾夾斷腳趾的獼猴，真的有被保護嗎？」目前獼猴斷趾傷口乾燥，協會將繼續關切是否有感染情形。

▲陽金公路常有獼猴出沒！人猴餵食衝突 陽管處祭出4大防治策略。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台灣多處獼猴群對人類沒有戒心，常有搶食行為。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據《聯合報》報導，國家自然公園管理處副處長洪啟源指出，壽山當地有約1千隻獼猴，這是近10年來初次有猴子誤入獸夾受傷，將結合保七總隊第七大隊壽山分隊深入追查，盡力揪出行為人。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟則說，近年約有10隻獼猴在壽山一帶疑遭捕獸夾斷肢，現正進入繁殖季高峰，希望主管機關拿出對策避免再有動物受害。

ET快訊
台中鵝肉店「肉身阻擋」換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰：都臭的咧
陳零九「把粉絲當ATM」被揪5罪狀！工作人員爆：五堅情中最會
颱風可能生成！影響台灣機率曝　今熱飆38度午後防雷雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：多年事業敗在一線三小警員手上

持槍男夜闖居酒屋攻擊！　正妹演員後腦勺「中彈」

潑蟑真正原因曝　囂張黑幫猛踩紅線「連爆3大亂」釀江湖風暴

逢甲商圈火警！她狂吼「全棟宿舍30名學生」逃命　好心人身分曝光

又見溺水！澎湖釣客深夜未歸　搜救1小時尋獲已無生命跡象

壽山國家公園竟藏捕獸夾！獼猴3趾被夾斷　警方追查中

學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

愛妻遭好友NTR！「他出差了，對吧」　綠帽夫見調情簡訊氣炸

按摩妹淚控中校假臨檢性侵　結果正牌警察「也做半套」竟救了他

27歲薩爾瓦多妹台南騎車車禍　被水泥車爆頭輾斃！警方回應了

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

超療癒！近距離拍攝「蝸牛吃播」　紅蘿蔔經腦入肚啃到變橘色XD

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：多年事業敗在一線三小警員手上

持槍男夜闖居酒屋攻擊！　正妹演員後腦勺「中彈」

潑蟑真正原因曝　囂張黑幫猛踩紅線「連爆3大亂」釀江湖風暴

逢甲商圈火警！她狂吼「全棟宿舍30名學生」逃命　好心人身分曝光

又見溺水！澎湖釣客深夜未歸　搜救1小時尋獲已無生命跡象

壽山國家公園竟藏捕獸夾！獼猴3趾被夾斷　警方追查中

學校騎車5分鐘！女大生追撞老翁「離奇雙亡」　下秒被逆向車撞死

愛妻遭好友NTR！「他出差了，對吧」　綠帽夫見調情簡訊氣炸

按摩妹淚控中校假臨檢性侵　結果正牌警察「也做半套」竟救了他

27歲薩爾瓦多妹台南騎車車禍　被水泥車爆頭輾斃！警方回應了

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：多年事業敗在一線三小警員手上

陳零九被爆「邊玩遊戲邊對流程」來賓到了還要玩！工作人員也搖頭

伊能靜遭惡意P圖3千字開嗆！　爆團隊保護嚴密…祭精修圖撤腫照

兩劇本扳倒江啟臣！連勝文密會韓國瑜拚黨主席　最晚掀牌時間點曝

曾嗆館長！網紅遭爆「扯妻子髮拖行」施暴片　親姊不阻止還踹她頭

iPhone一功能曝光男友外遇！　網紅收照片「想妳」下秒綠到發光

持槍男夜闖居酒屋攻擊！　正妹演員後腦勺「中彈」

5分鐘連遇3車禍！女乘客下車看一眼　慘遭翻覆貨車壓死

潑蟑真正原因曝　囂張黑幫猛踩紅線「連爆3大亂」釀江湖風暴

小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

社會熱門新聞

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

高雄逆向穿馬路　男急煞閃不過撞死騎士

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

愛妻遭好友NTR　夫見簡訊氣炸

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

陳屍計程車　姪騎車驚見他輕生

女大生追撞「老翁遭輾斃」　下秒遭逆向車撞死

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

外遇台商確診怕死　求女兒照顧異母妹

更多熱門

相關新聞

溪頭獨眼猴王率眾打劫整條麵包　吃吐司不吃邊

溪頭獨眼猴王率眾打劫整條麵包　吃吐司不吃邊

南投溪頭自然教育園區近年台灣獼猴數量增多，園區出現獨眼猴王之亂，一隻滿臉傷疤、失去左眼的霸氣猴王，屢屢率領猴群如旋風般掠過遊客聚集的地方，將麵包、水果全都拿走，若遊客拿登山杖抵抗，猴群還會亮出尖牙威嚇，也會伸爪抓住民眾後背包搜索食物，讓不少人聞風喪膽。

「獼猴吃櫻花」要驅趕？林管處回應了

「獼猴吃櫻花」要驅趕？林管處回應了

猴爬頭頂上下跳！1動作讓牠離開

猴爬頭頂上下跳！1動作讓牠離開

揭台灣獼猴面紗　食不露白化危機

揭台灣獼猴面紗　食不露白化危機

3歲小猴髮型師！專業梳頭又抓癢

3歲小猴髮型師！專業梳頭又抓癢

關鍵字：

壽山獼猴台灣獼猴

讀者迴響

熱門新聞

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

颱風可能生成！影響台灣機率曝　今熱飆38度午後防雷雨

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

短裙妹酒醉腿抬高！遭運將打2巴掌摔飛

電腦椅一張近4萬！女子喊貴秒被打臉

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

南部年薪怎破百萬　5項職業曝光

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面