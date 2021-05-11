壽山國家公園竟藏捕獸夾！獼猴3趾被夾斷　警方追查中

▲壽山獼猴遭捕獸夾斷趾。（圖／翻攝自Facebook／台灣獼猴吱吱黨）



記者崔子柔／綜合報導

高雄鼓山中學附近的登山木棧道近日有一隻獼猴誤入捕獸夾，自行從獸夾脫困後3趾被夾斷。保七總隊第七大隊壽山分隊將對此進行追查。

台灣獼猴共存推廣協會昨（10）日在臉書粉專「台灣獼猴吱吱黨」發文表示，有民眾8日通報，在鼓山中學西側停車場登山口的木棧道，看見一隻獼猴受困於捕獸夾，在地上爬行。

協會9日和導覽員一同上山查看，發現捕獸夾已經脫落，但獼猴的左後肢有3趾被夾斷，「人們常常說，獼猴被保護的太好了，我們也很想問一問，會在國家自然公園中被獸夾夾斷腳趾的獼猴，真的有被保護嗎？」目前獼猴斷趾傷口乾燥，協會將繼續關切是否有感染情形。

▲台灣多處獼猴群對人類沒有戒心，常有搶食行為。（圖／記者郭世賢翻攝）



根據《聯合報》報導，國家自然公園管理處副處長洪啟源指出，壽山當地有約1千隻獼猴，這是近10年來初次有猴子誤入獸夾受傷，將結合保七總隊第七大隊壽山分隊深入追查，盡力揪出行為人。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟則說，近年約有10隻獼猴在壽山一帶疑遭捕獸夾斷肢，現正進入繁殖季高峰，希望主管機關拿出對策避免再有動物受害。