面對中共軍事威懾　國軍不求戰不怯戰確保國家安全

軍聞社／記者莊家宏報導

中共對臺軍事威懾日益提升，國軍面對嚴峻的安全情勢，秉持「不引發爭端、不升高衝突」原則妥慎應處，並加強國人防衛意志，透過發揮全民總力、擴大國際友我力量等方式，共同應對威脅挑戰，維護區域安全與繁榮。

內政委員會10日安排大陸委員會針對「美『中』衝突加劇下的臺海情勢發展」進行專題報告，並邀請國防部副部長張哲平上將列席備詢。

國防部書面報告表示，中共的軍事擴張與爭奪霸權的企圖，使得臺海與區域潛藏不穩定的風險，美國視中共為戰略競爭對手，為遏阻中共破壞區域穩定與全球利益，在臺灣議題上採取穩健與堅定的作法，承諾持續協助臺灣強化國防。

針對臺海安全情勢方面，國防部表示，共軍持續在臺海周邊進行海空侵擾，透過宣傳擴大對我軍事威懾。國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，積極提升不對稱戰力，將以堅實戰備整備，審慎應處各項狀況，嚴加防範軍事挑釁，以國防實力確保國家安全。

面對中共機艦侵擾，不實訊息傳播等認知作戰 ，國軍除保持全時警戒，在應處過程中以「不求戰、不怯戰」態度，展現捍衛國家安全能力外，並以鞏固心防為優先，堅定對政府民主治理的信心，建構維護和平與自由民主的安全屏障。

另外，美國以多邊方式持續推動自由開放的印太戰略 ，重建與夥伴國家關係。我國戰略位置至關重要，將與理念相近國家，加強安全對話與軍事合作，針對周邊情勢強化情監偵能量，掌握共軍動態與情資分享，增進國際安全鏈結，提高中共犯臺代價，嚇阻中共軍事冒進。