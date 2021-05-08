犬教官「紅包」帶領浪浪小跟班！現身頭城幼兒園　小朋友一看超嗨

▲狗狗教官紅包到幼兒園宣導。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府2020年推出陪伴犬計畫，當時5隻可愛的陪伴犬紅包、小P、黑寶、Lucky、寶妹，都已經完成訓練，也如預期地投入校園、安養院陪伴，如今其中四隻狗狗都已經順利被領養，而紅包則留在防疫所擔任狗狗教官，來帶領新的流浪狗成為新的陪伴犬。

陪伴犬紅包教官3日帶領浪浪們前往頭城幼兒園，陪園內的小朋友們上動保課，而宜蘭縣長林姿妙也表示，這個課程相當具有意義，因此她也特別到園內跟小朋友們分享家中飼養狗狗的經驗，而林姿妙也特別跟小朋友們宣導，「養狗一定要絕育、領養代替購買及正確飼養動物」的觀念，期望能向下紮根，培養下一代的小朋友成為愛護動物的尖兵。

林姿妙表示，宜蘭縣政府長期以來與各民間社團及志工團體公私協力，辦理混種犬貓免費絕育及推動流浪犬送養，對於「零安樂死」政策啟動後所造成的衝擊已建立一套應對模式，而本日的活動則是縣政府探索發展流浪動物潛能的成果，為了將愛護動物的觀念持續推廣，歡迎各相關單位可直接向宜蘭縣動植物防疫所申請前往辦理宣導課程，祈能將良好的動物保護觀念從小做起，並期望讓流浪動物的生命能回到家庭的溫暖懷抱。